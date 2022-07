Zipline-ulykke på Tryvann

To personer skal ha kollidert.

– Vi er på vei opp. Vi er ikke fremme ennå, sier operasjonsleder Kim Vindsland i politiet til TV 2 klokken 17.55 tirsdag.

Kort tid etterpå tvitret politiet i Oslo at alle nødetater er på vei til klatreparken på Tryvann.

«Fått melding om en ulykke mellom to personer i ziplinen», opplyser politiet.

Kort tid etterpå opplyser politiet at to personer er tatt ned fra ziplinen, og at én av dem «har smerter i bein».

– Vi jobber med å finne ut hva som har skjedd, sier Vindsland.

Politiet opplyser at det fremstår som et uhell.