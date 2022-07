Kaos-tilstander ved hvalrossen Freya – ekspert reagerer

– Hun får jo ikke fred, sier Aae til NTB.

Tirsdag formiddag strømmet det til med skuelystne båtfolk med mobilkameraer, som dro tett opp til båten hvor Freya lå og slappet av i Frognerkilen. Til tider var det flere båter og vannscootere rundt henne på én gang.

– De er altfor nærme, synes jeg. Og det er jo ikke bare én båt, men et titalls båter, sier Aae.

Han fulgte tirsdag med på TV-sendinger fra stedet og kunne blant annet observere at hvalrossen reagerte med brå bevegelser da enkelte båter kom for nærme.

– Alt tydet på at hun ønsket å komme seg vekk. Men det gjorde hun ikke, fordi hun var fanget mellom båten som kom og den båten hun selv lå i, sier han.

Mandag forsøkte en roer fra Christiania roklubb å spyle bort Freya da hun hadde lagt seg på en flytebrygge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Slapper av i 20 timer

Aae er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har fulgt spesielt med på hvalrossen Freya over lang tid. Nå mener han det beste er å sperre av området i Oslo hvor hvalrossen ligger, i stedet for å jage henne.

Både mandag og tirsdag har det blitt forsøkt å spyle henne bort fra steder. Blant annet var havnepolitiet på plass med en vannslange for å spyle henne bort fra en båt tirsdag.

– Hun skal slappe av i opptil 20 timer. Når hun hele tiden blir stresset opp av folk og folks tilstedeværelse, er det jo ikke bra for dyret, sier Aae, som tirsdag var på vei til området hvor Freya ligger for å snakke med brannvesenet.

Skal ha drept svane

De siste dagene har hvalrossen hatt tilhold i Frognerkilen i Oslo. Erfaringsmessig blir hun værende på nye steder i 2–4 dager før hun drar videre, ifølge eksperten.

Doktorgradsstipendiat Rune Aae var ute for å se på hvalrossen Freya tirsdag. Han mener området rundt den bør sperres av. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Freya ble for alvor kjendis etter et besøk i Kragerø tidligere i sommer, hvor hun tok seg til rette og slappet av på flere fritidsbåter. Det har hun også gjort i Oslo.

Tirsdag har for øvrig VG publisert en video som viser at Freya går til angrep på en svane i Oslo. Et vitne avisen har snakket med, opplyser at svanen døde.

Også mandag var Freya til besvær for lokalbefolkningen. En roer fra Christiania roklubb ville ut på rotur, men ble stoppet av Freya, som lå på flytebryggen. Han hentet fram en vannslange for å prøve å sprøyte dyret ut i sjøen, men måtte til slutt gi opp roturen sin.