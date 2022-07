Justin Bieber kommer til Norge etter en rekke avlysninger

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter rekke avlysninger på grunn av sykdom, har det blitt spekulert i om Justin Bieber ville gjennomføre konserten i Trondheim i august. Nå bekreftes det at konserten går som planlagt.

Superstjernen Justin Bieber (28) fikk i juni påvist et sjeldent syndrom kalt Ramsay Hunt syndrom, noe som gjorde at han ble nødt å avlyse en rekke konserter.

På bakgrunn av dette har det lenge vært spekulasjoner om hvorvidt stjernen ville dukke opp til konserten sin i Trondheim i august.

Nå bekrefter arrangøren All Things Live på Instagram at Bieber kommer som planlagt.

– Vi er utrolig glade for å kunne dele at Justin Bieber gjenopptar sin verdensturné og vil som planlagt spille på @trondheimsommertid, står det under innlegget publisert tirsdag ettermiddag.

28-åringen la i juni ut en video på Instagram der han viste frem lammelsen han opplevde i ansiktet som følge av syndromet.

– Jeg ville oppdatere dere på hva som har skjedd. Som dere sikkert kan se fra ansiktet mitt, har jeg dette syndromet kalt Ramsay Hunt syndrom. Det er fra et virus som angriper nerven i øret mitt og ansiktsnervene mine, fortalte stjernen den gang.

På grunn av lammelsene i ansiktet så Bieber seg nødt til å sette verdensturneen på en ubestemt pause.

Den 31. juli gjenopptas turneen med første stopp på Lucca Summer Festival i Italia, skriver All Things Live. Bieber vil dermed stå på scenen i Trondheim som planlagt den 7. august.