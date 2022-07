Tour de France-overraskelse: – En sensasjon uten like

Se avslutningen i videovinduet øverst!

Ingen fulgte Hugo Houle da kanadieren gikk til på vei inn i Mur de Péguère på 16. etappe i Tour de France til Foix.

Kanadieren holdt unna helt til mål og tok karrierens største triumf.

– Hvis Houle vinner her, vil det være en sensasjon uten like, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Det var også Canadas første individuelle etappeseier siden Steve Bauer i 1988.

HEDRET BROREN: Hugo Houle dediserte seieren til sin avdøde bror. Foto: TV 2

Houle pekte mot himmelen etter målgang.

Etter å ha kommet i mål, kikket han i kameraet og dediserte seieren til broren Pierrik Houle, som døde etter å ha blitt påkjørt av en fyllekjører da han var ute på løpetur i 2012. Før Touren øynet han en etappeseier for å hedre broren, som delte interessen for sykkel og Tour de France.

– Denne er for broren min, sa en tydelig rørt Houle.

– Jeg hadde en drøm om å vinne en etappe for min bror, og i dag klarte jeg det. Jeg har prøvd i ti år, og i dag fikk jeg den. Det er utrolig. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er så glad, sier Houle i seiersintervjuet.

Houle har vist form tidligere i Tour de France, da han ble nummer tre på 13. etappe bak Mads Pedersen og Fred Wright.

– Jeg har aldri vunnet ritt, så det var rett sted å gjøre det. Da jeg angrep, var det egentlig for å hjelpe Michael Woods. Så fikk jeg en luke, og da ga jeg full gass. Jeg var så sliten, men jeg visste at det kunne gå med 30-40 sekunders ledelse på toppen. Da jeg fikk ett minutt i det teknisk krevende partiet, skjønte jeg at dette gikk, sier Houle i seiersintervjuet.

– Det har jeg nesten ikke sett før!

Megabrudd

En gruppe på 29 ryttere gikk gå i brudd uten særlig kamp på starten av etappen. Den store utbrygergruppen hadde med blant andre Jumbo-Visma-duoen Wout van Aert og Nathan Van Hooydonck og nummer ti i sammendraget, Alexander Vlasov, fra Bora-hansgrohe.

Opp førstekategoristigningen Port de Lers slo bruddet sprekker, og over toppen var det en gruppe på sju ryttere i tet. På vei inn i den andre førstekategoristigningen, Mur de Péguère, stakk Hugo Houle fra det som var igjen fra det opprinnelige 29-mannsbruddet.

– Hugo Houle har to seirer som profesjonell syklist, og jeg vil påstå at de nesten ikke teller. Det er fra nasjonalt mesterskap i tempo. Da henger det litt høyere med seier i Pyreneene, sa Paasche.

Matteo Jorgenson jaktet på Houle på vei ned fra Mur de Péguère, men amerikaneren ble så ivrig i jakten at han gikk i asfalten i en sving. Da var det ingen som kunne stoppe Houle fra å ta sin første Tour-seier.

Matteo Jorgenson falt stygt

Valentin Madouas kom opp til Michael Woods og Jorgenson, og franskmannen tok andreplassen på etappen foran Woods.

– Han har ingen hemninger

Tadej Pogacar forsøkte seg med to angrep opp Port de Lers, men Jonas Vingegaard klarte å holde hjulet til sloveneren begge gangene. Over toppen forsøkte Pogacar seg igjen, men dansken satt som klistret til hjulet i utforkjøringen ned fra førstekategoristigningen.

– For en syklist! Han har ingen hemninger, utbrøt Paasche under Pogacars angrep nummer to.

Mur de Péguère ble et antiklimaks i duellen mellom Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, for det kom ingen angrep.

Dermed er Jonas Vingegaard fortsatt 2.22 foran Tadej Pogacar og 2.43 foran Geraint Thomas. Nairo Quintana er oppe på en fjerdeplass med drøyt fire minutter opp til Vingegaard.

Se 17. etappe på TV 2 og TV 2 Play onsdag fra klokken 13.00.