Én av tre kan ikke svømme lengre enn 200 meter

– At én av tre ikke klarer å svømme mer enn 200 meter, er urovekkende. Vi ser altfor mange drukningsulykker hvert eneste år, sier rådgivende lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

Undersøkelsen som Norstat har gjennomført, viser at 21 prosent ikke klarer å svømme mer enn 200 meter og at 13 prosent kan svømme, men ikke så langt som 200 meter. 3 prosent sier at de ikke kan svømme.

Flest over 60

I fjor døde 75 mennesker i drukningsulykker her til lands. 87 prosent av disse var menn, til tross for at de oppgir at de er bedre svømmere enn kvinner.

– Det kan se ut som om menn overvurderer egne svømmeferdigheter, sier Skjerven.

De fleste som druknet i 2021 var over 60 år.

– Undersøkelsen bekrefter dette. Halvparten av de over 60 sier at de ikke klarer å svømme mer enn 200 meter, sier han.

Han maner til å unngå unødvendige sjanser i vannet.

– Ikke overvurder egne svømmeferdigheter. Og hvis du skal ut i båt må du alltid huske nødvendig sikkerhetsutstyr, sier Skjerven.

– Regjeringens ansvar

SV mener det er regjeringens ansvar å sikre at alle kommuner har god nok økonomi til å sikre god nok svømmeundervisning for barn.

– Barna våre skal lære å svømme på skolen. Det er et soleklart offentlig ansvar, og det handler om å sette barna våre i stand til å kunne være trygge i og ved vannet, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås.

Hun oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna til å blant annet etablere en nasjonal oversikt over antall undervisningstimer i svømming som tilbys elevene og gjenopplive rentekompensasjonsordningen for skoleanlegg.