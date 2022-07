Dette er NFFs krav til den nye landslagssjefen

Lise Klaveness og NFF har en klar idé om hva Norges neste landslagssjef skal stå for.

Martin Sjögren er ferdig som Norges landslagssjef etter fem og et halvt år.

– Dette mesterskapet har vært så dårlig at jeg mener det har gått i feil retning under ham, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Nå må NFF på jakt etter en Sjögren-erstatter. Det må også skje ganske fort. Om sju uker skal nemlig Norge igjen i aksjon, i den siste innspurten av VM-kvaliken.

Dermed kommer det kanskje ikke som noen overraskelse at jakten på en ny landslagssjef allerede er godt i gang.

– Dette arbeidet begynner nå. Vi må jobbe med en stram framdrift, sier fotballpresident Lise Klaveness til TV 2, og fortsetter:

– Men vi jobber jo hele tiden med slik planlegging på de øverste landslagene, så det er jo noe som går og skurrer i hodene våre hele tiden egentlig.

Det er mange som har meninger om hva Norge må få inn på trenerbenken. Samtidig har NFF og Klaveness en klar profil de ønsker seg.

OVER: Samarbeidet med Martin Sjögren er over. Nå må NFF og Klaveness ut på jakt etter hans erstatter. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Vi leter etter en leder og moderne lagbygger. En som tar utgangspunkt i den norske fotballkulturen med sterk gjennombruddskraft, sterk kollektiv, god defensiv struktur og godt soneforsvar.

– Men som også klarer å stå i den «spagaten» i at man må ha en god grunnidé til å skape problemer for motstanderen ut fra et eget etablert spill.

Norge fant kun veien til mål mot Nord-Irland under EM. I «must win»-kampen mot Østerrike noterte ikke fotballjentene seg for et skudd på mål før mot slutten av oppgjøret.

– Savner vinnerkultur

Solveig Gulbrandsen er krass i kritikken mot Norges nå avgåtte landslagssjef. Samtidig har hun flere klare ideer om hva den neste landslagssjefen må stå for.

KRITISK: TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er ikke imponert over det norsk landslaget under Martin Sjögrens regjeringstid. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det jeg savner mest av alt er konkurransementalitet og vinnerkultur. De har skapt samhold, men innenfor de rammene har det vært altfor snilt, mener Gulbrandsen.

Sjögren og Norge røk ut av EM-gruppespillet også i 2017, men de fikk en opptur med VM-kvartfinale to år senere.

– Å være best når det gjelder er helt avgjørende for Norge. Det er samme hvordan det ser ut. Der har de feilet totalt. De har ikke vært best når det gjelder, og jeg har ikke sett tydelig konkurranse- og vinnerkultur. Da er det riktig å bryte opp dette, og så håper jeg noen kommer inn og skaper den kulturen, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Martin Sjögren sier at han er «skuffet og såret» for at det ikke gikk veien.

– Vi hadde en forutsetning da vi forlenget avtalen at vi skulle evaluere etter mesterskapet. Jeg har full respekt for at det blir sånn. Det er ingen hard feelings mot NFF, sier Sjögren.

Nyanser fra Hegerberg

Gulbrandsen, som selv har 183 landskamper for Norge, mener «oss mot verden-mentaliteten» har blitt for sterk på dagens landslag.

– Det virker som kritikk og spørsmål har blitt avfeid som litt usaklig og at man ikke følger med og at kvinnefotballen har utviklet seg. Det går ikke på det. Når vi spiller mot lag som Polen og Danmark, må det stilles spørsmål. Kritiske røster har spurt om det er bra nok, men det har blitt totalt avfeid av gruppen, sier Gulbrandsen.

TV 2s fotballekspert mener Ada Hegerberg har skilt seg ut etter at hun gjorde comeback etter nesten fem år borte.

– Hun er en av dem som faktisk har vært nyansert i tilbakemeldinger på hvordan ting har vært, og at det ikke hele tiden har vært bra nok, mener Gulbrandsen.

ÆRLIG: Ada Hegerberg (til venstre), her med mamma Gerd Stolsmo, etter EM-exiten som følge av 0-1-tapet for Østerrike. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det er det som er riktig kultur, for ting er ikke alltid perfekt. Det er mulig å snakke om svakheter for at folk rundt skal forstå hvor vi står, fortsetter hun.

Stjernen tok ansvar

En «ekstremt skuffet» Ada Hegerberg tok på vegne av laget mye av skylden for at Norge røk ut av EM.

– Vi har mislyktes er den brutale realistiske situasjon vi er i. Jeg er mest skuffet på folkets vegne som må dra hjem like skuffet. Jeg må nesten beklage på vegne av laget fordi vi skulle ønske vi gjorde så mye bedre, sa Hegerberg til TV 2.

Norges store profil slet med å finne svarene i nederlagets øyeblikk, men varslet endringer.

– Jeg skal helt ærlig si at vi er nødt til å komme til bunns i dette og alle har ansvar for å ta tak. Det kommer vi ikke noen vei utenom. Vi er nødt til å være knallharde med oss selv for akkurat nå er vi ikke i nærheten av å være et topplag.

– Mye må gjøres bedre

Under pressetreffet dagen etter exiten mente landslagskaptein Maren Mjelde også at spillerne har et stort ansvar i tiden fremover.

– Jeg forstår spørsmålene og kritikken som kommer. Igjen vil jeg si at vi må stå sammen som en gruppe. Det blir feil å legge skylden på hverandre. Alle må ta tak i seg selv, sa Mjelde.

Med Sjögren-exit betyr ikke det at Norge blir mesterskapsfavoritt i fremtidige mesterskap, understreker Gulbrandsen.

– Det er utvikling i kvinnefotball, og vi ser hvilke nasjoner som henger med, men se på Sverige og Danmark. Det er små nivåforskjeller i enkeltkamper, så vi kan fortsatt henges med, men da må det skapes en kultur hvor fingeren stikkes i jorden. Det må være konkurranse. Det er mange ting på den listen som må gjøres bedre i forhold til de siste årene, sier hun.