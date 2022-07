Spillerne svarer på beskyldninger: – Jeg er ingen filmer

Spillerne i Eliteserien vil ikke ha på seg at de filmer og overspiller - selv om enkelte mener at de gjør det.

Se øverst: Dette svarer spillerne på beskyldningene.

Fotballspillere blir stadig beskyldt for enten filming eller overspilling. Enten det er fra kommentatorer, eksperter eller folk på sosiale medier.

De siste ukene har man sett en oppblomstring i slike situasjoner, mener tidligere toppdommer og dommerekspert Per Ivar Staberg.

Fakta: Per Ivar Staberg Alder: 52 Fra: Harstad Dommerkarriere: Over 250 kamper i Eliteserien, samt fire sesonger som FIFA-dommer. La opp i 2014. Etter karrieren: Blant annet vært dommerekspert for TV 2.

TV 2 har tatt med situasjonene ut til noen av de aktuelle spillere for å høre hvordan de selv tolker det som skjer.

Se under: Bedøm situasjonene selv, og få dommerekspertens fasit:

– Selv om det har gått for kort tid til å kalle det en trend, så har det kanskje vært en oppblomstring av slike situasjoner de siste rundene, sier dommerekspert Staberg.

Etter å ha sett over alle situasjonene er han sikker i sin sak.

– Er noen av disse situasjonene et forsøk på å lure dommeren?

– Ja, det kan du godt si at de fleste av dem er. Overspilling vil i hvert fall, om ikke lure, påvirke dommeren til å ta en avgjørelse i deres favør, svarer dommereksperten, før han slår fast:

– Det å bli lurt av filming er noe av det verste man opplever som dommer.

– Veldig lite som skal til

Blant de som svarer på beskyldningene, er Bodø/Glimts Hugo Vetlesen.

I cupens 3. runde mot Vålerenga gikk 22-åringen i bakken på stillingen 0-0 i det 83. spilleminutt.

RASTE: Da dommeren blåste straffe til Vetlesen kunne man se en illsint Dag-Eilev Fagermo skrike «det er ikke straffe» etterfulgt av noen hardere gloser i retning dommerteamet. Foto: Beate Oma Dahle

Rettighetshaver NRKs ekspertkommentator, Åge Hareide, brukte kort tid på å konkludere:

– Veldig, veldig tvilsomt. Jeg synes han legger seg for lett, sa han på luften.

Også dommerekspert Staberg er sikker i sin sak:

– Det er nesten ikke kontrakt i det hele tatt, så det er filming i min bok.

Da TV 2 møtte Vetlesen ved en senere anledning var han ikke veldig interessert i å diskutere situasjonen:

– Den kampen er spilt og dommeren får dømme. Han dømte straffe der, svarte Vetlesen, før han senere fortsatte:

– Kan du slå fast at det ikke var filming?, spør TV 2.

– Når jeg løper igjennom så er det veldig lite som skal til før man mister balansen og faller. Jeg ser at den ser billig ut, men det er dommeren som dømmer - ikke jeg.

Gruer seg til VAR

Også Odds angrepsspiller, Abel Stensrud, har måttet tåle spørsmål om filming.

I kampens 98. minutt skaffet han den avgjørende straffen i en 3-2-seier over Bodø/Glimt - en avgjørelse «ingen» i Glimt-leiren kunne forstå.

JUBLET:. Odds Abel Stensrud etter å ha skaffet straffe mot Bodø/Glimt. Foto: Trond Reidar Teigen

– Jeg har filmet før, men det der var ikke filming. Hvis jeg hadde filmet, så hadde jeg sagt det, sier Stensrud da han kommenterer situasjonen overfor TV 2 i etterkant.

– Jeg er enig i at det ser rart ut på TV-bildene, Han dytter meg litt i det jeg setter stamfoten. Folk får si hva de vil, og hadde det gått imot meg hadde jeg sikkert klikket selv, men dette var ikke filming.

Fra og med neste sesong kommer videoassisterende dommer (VAR) til norsk fotball. Det ser ikke Stensrud frem til:

– Jeg gruer meg til det kommer VAR. Jeg synes det er litt av sjarmen med fotball av det iblant butter litt for og iblant litt imot.

– Jeg er ingen filmer

Også Kristiansunds Liridon Kalludra fikk høre det etter å ha skaffet straffe mot Lillestrøm tidligere i år - selv er han uenig i beskyldningene:

– Jeg er ingen «filmer». Jeg er 100 prosent sikker på at jeg får et lite spark som gjør at jeg faller.

FALT - OG FIKK STRAFFE: Liridon Kalludra i duell med to av Lillestrøms midtstoppere. Foto: Marius Simensen

I denne situasjonen er dommerekspert Staberg enig i at det ikke er filming, men:

– Han hjelper til i situasjonen. Dette er en vanskelig situasjon, og her kan det nesten variere fra dommer til dommer om det er straffe eller ikke.

Disiplinærutvalgets hemsko

Norges Fotballforbunds Disiplinærutvalg behandler innrapporterte saker i etterkant av hendelsene, og vurderer om de skal få en etterfølge eller ikke.

Siden filming aldri fører til mer enn et gult kort, kan det ikke straffes i etterkant.

Det mener dommerekspert Staberg må endres:

– Min personlige mening, hvis det viser seg at det er et stort nok problem til at vi må ha det bort, er at man må endre regelverket.

TV 2 har forsøkt å få flere av dagens toppdommere til å uttale seg i denne saken, men uten hell.