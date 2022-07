Sjögren om samtalene med spillerne: – Det var det tøffeste

Tirsdag ble det klart at Martin Sjögren (45) og Anders Jacobson fratrer sine stillinger som hovedtrener og assistenttrener for det norske kvinnelandslaget.

Det skjer bare noen dager etter at Norge ikke klarte å komme seg til kvartfinalen i EM. Norge røk ut av gruppespillet etter å kun ha slått Nord-Irland i gruppen som også besto av England og Østerrike.

Sjögren forteller til TV 2 at han respekterer valget, og praten om å avslutte samarbeidet ble tatt allerede dagen etter EM-fiaskoen var et faktum.

– Vi hadde en forutsetning da vi forlenget avtalen at vi skulle evaluere etter mesterskapet. Jeg har full respekt for at det blir sånn. Det er ingen hard feeling mot NFF. Vi var veldig tydelig med hva som gjaldt, sier han til TV 2 og legger til:

– Men det er aldri gøy med slike samtaler. Man er skuffet og såret over at det ikke gikk veien.

Og tunge samtaler har han hatt flere av. Mandag ankom han Sverige for å være med familien. Allerede da visste han hvor det hele bar og han hadde fått pratet med både spillere og andre i støtteapparatet om det hele.

– Jeg har pratet med noen. Jeg har hatt kontakt med flertallet i gruppen. Det blir noen flere av de i de kommende dagene. Det er det tøffeste. Vi har jobbet sammen så lenge sammen. Å skille seg fra de relasjonene er tungt, sier han til TV 2.

Det å miste de relasjonene er noe han ser tungt på. Han har vært trener for det norske kvinnelandslaget i fem og et halvt år. Noen av spillerne han hadde med seg til EM har han jobbet med siden han ble ansatt.

Det samme gjelder personer i støtteapparatet.

– Det som betyr noe er jobben vi gjør sammen med kollegaene. Vi har jobbet tett. Av og til handler man i vanskelige situasjoner, og av og til må man søke svar og kraft innad i teamet. Det mener jeg vi har gjort på en god måte både før og under mesterskapet, sier han og legger til:

– Men i min rolle blir man ofte veldig alene, samtidig har jeg hatt en fin støtte i mitt team.

Han forteller at det fortsatt er litt tidlig å evaluere prestasjonene i mesterskapet. Han er likevel klar på at han sitter igjen med en følelse over at laget ikke lyktes med det de hadde trodd og tenkt på forhånd.

Han blir særlig lei seg på spillernes vegne. Flere av spillerne hadde det svært tungt etter EM-exiten.

Sjögren innrømmer at det tok på å være i mesterskapet med alt trøkket rundt. Samtidig er han klar på at han forsøkte å stenge alle eksterne stemmer ute.

– Det er vanskelig. Jeg prøver å holde fokus på jobben. Jeg leser ingenting og får ikke med meg meninger. Men jeg forstår jo at det er mye av det. Men det er særlig viktig å stenge slikt ute når man er i et mesterskap, sier han og følger opp:

– Men jeg er et menneske jeg også. Jeg har holdt fokus på jobb, men man blir jo ikke helt uberørt av kritikk. Men jeg har prøvd å stå rakrygget og svare på spørsmål. Det håper jeg alle som skriver vet. Jeg ville respektere alle, men samtidig holde fokus. Man må stå i det og svare på spørsmålene som stilles, sier Sjögren.

– Hvordan blir de neste dagene?

– Nå landet jeg i Sverige i går og jeg har hatt noen dager til å lande dette. Nå er jeg med familien i Gøteborg og skal ha noen fine dager her. Til syvende og sist er det det viktigste. Det er her jeg kan være meg selv som fotballpappa, og ikke fotballtrener, sier 45-åringen.