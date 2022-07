Hun er ekspertenes soleklare favoritt

Tirsdag ettermiddag kom meldingen om at NFF, Martin Sjögren og Anders Jacobson er enige om en avtale som innebærer at de fratrer stillingene som hovedtrener og assistenttrener.

Sjögren har ledet det norske kvinnelandslaget siden 2016, men etter et svært skuffende EM i England er det slutt for svensken.

TV 2s eksperter mener J19-landslagstrener Hege Riise er soleklar favoritt til å ta over trenerrollen.

SOLEKLAR FAVORITT: Hege Riise er den kandidaten som TV 2s eksperter mener bør bli Norges nye landslagstrener Foto: Pavel Lebeda / BILDBYRÅN

– Det er alltid vanskelig å si hvem som skal ta over, for det er så mange trenere, men det enkleste er å tenke på hvem som er aktuelle akkurat nå. Hege Riise er nok den som kommer først opp som nummer én for min del, mener TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Merittert trener

Riise tok jenter 19-landslaget til sølv i EM-finalen tidligere i sommer, som endte med ettmålstap mot Spania. Hun har tidligere trent USA, LSK Kvinner og det britiske landslaget, som hun ledet til kvartfinale i OL i fjor sommer.



TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Riise uten hell.

– Hun har erfaring som spiller på dette nivå, og hun har erfaring både for det amerikanske og britiske landslaget på den internasjonale arenaen. Hun har også hatt J19-landslaget, som har prestert ganske bra. Det er det naturlige valget. Så handler det for henne å bygge et godt team rundt seg, for det er veldig viktig, sier Gulbrandsen.

– Inspirerende

Hun står med 188 landskamper for Norge. Ingen andre har flere landskamper enn Riise. Hun har også scoret 58 mål for landslaget.

– Vanskelig å komme utenom Hege Riise. Hun har erfaringen og resultatene. Det hun har gjort med Jenter 19 er imponerende, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah og utdyper:

– Dette vet jeg ikke om er umusikalsk å si, men det ser ut til at de kvinnelige trenerne i kvinnefotball gjør det veldig sterkt. Representasjon er viktig, og jeg tror det ville vært inspirerende for mange om Norge har en kvinnelig trener.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er enig i at Riise bør bli Norges neste landslagstrener.

Mina Finstad Berg mener at Hege Riise har erfaring som gjør at hun bør bli landslagstrener Foto: Erik Edland / TV 2

– Hege Riise bør være en høyaktuell kandidat, og det antar jeg at hun er. Hun har enorm erfaring som spiller som VMs beste spiller blant annet. Hun er en av de beste spillerne Norge noen gang har fostret, sier Finstad Berg og fortsetter:

– Hun har vist både på klubbnivå og som landslagssjef at hun har noe å fare med. Hun bygget et dynasti med LSK Kvinner, og hun har vært trenervikar for det britiske landslaget i OL. Hun har nettopp tatt J19-landslaget til finale i EM og levert veldig bra der, så vi vet at hun kan trenerfaget og har levert solid over mange år, sier hun.