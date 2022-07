Slik sover du bedre i sommervarmen

Mange sliter med å sove som følge av varme sommertemperaturer og lyse netter. Her er ekspertens beste tips til å få sove i sommermånedene.

Våkner du mye om natten, eller sliter du med å sovne for tiden? Da er du ikke alene.

Søvnekspert Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen har flere konkrete søvnråd for sene sommernetter.

– Forsøk å holde så lav temperatur på soverommet som mulig. Unngå at solen når rommet på dagtid. Bruk gardiner som hemmer at solen trenger inn, eventuelt som reflekterer solen, sier Pallesen.

Kroppstemperatur er avgjørende

Både kropps- og romtemperatur har innvirkning på søvnkvaliteten din.

– Den ideelle temperaturen for søvn er rundt 30 grader helt inntil kroppen. Om rommet vi sover i er varmt og vi sover med et dekke eller en dyne over oss, blir temperaturen inntil kroppen fort høyere enn dette, sier Pallesen.

Han forteller at dersom temperaturen avviker mye fra dette, vil kroppen igangsette prosesser for å regulere temperaturen.

– Dette kan for eksempel være svette og skjelving, og forstyrrer søvnen. Under REM-søvn fungerer dessuten disse systemene dårlig, og her vil søvnen bli direkte avbrutt om kroppstemperaturen blir høyere eller lavere enn den skal være, forklarer Pallesen.

Legg sengeklærne i kjøleskapet

Pallesen foreslår å sove med åpent vindu, ta inn en vifte på soverommet eller å sove med så lite dekke som mulig, for eksempel kun dynetrekk eller laken.

– Noen legger sengklærne kjølig, som i kjøleskap, før de skal sove og tar med vannflasker med isvann i sengen for å kjøle seg ned, sier Pallesen.

Et annet tips kan være å flytte på seg.

– Du kan flytte soverom til et sted i boligen der solen i minst grad står på og varmer gjennom dagen. Om du har kjeller kan du sove der, her det er ofte kaldere fordi varm luft stiger, foreslår Pallesen.

LYST: Lyse sommerkvelder endrer døgnrytmen vår og gjør oss mer til B-mennesker, mener søvnekspert. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det er dessuten lurt å sove med tekstiler som transporterer fuktighet godt, for eksempel bomull.

– Lyse kvelder gjør oss til B-mennesker

Det kan også være utfordrende å få sove når sommerkveldene er lyse og lange.

Lys inn på øynene om kvelden har to effekter, ifølge søvneksperten.

– Det virker direkte våkenhetsstimulerende, og det endrer døgnrytmen i retning av å gjøre oss mer til B-mennesker, forteller Pallesen.

Hans beste tips her er derfor å unngå å eksponere seg for utendørslys de siste tre timene før man skal sove, for eksempel ved hjelp av solbriller.

– Synes man dette blir for mørkt, kan man i stedet bruke blålysblokkerende briller, da det særlig er det blå lyset i det synlige spekteret som påvirker våkenhet og døgnrytmen. Dette er rett og slett bare briller med oransje glass, forklarer Pallesen.

Visste du dette om søvn? Du bruker én tredjedel av livet ditt på å sove De fleste voksne trenger mellom 7 og 8 timers søvn Du tilbringer 20-25% av natten i REM-fasen, Rapid Eye Movement, søvnfasen der vi drømmer Når du får nok tid i REM-fasen er humøret ditt bedre når du våkner Kilde: Truls Hotvedt, naprapat

Rotet til døgnrytmen?

Det trenger likevel ikke å være problematisk å endre på døgnrytmen i ferien, beroliger søvneksperten.

– I prinsippet trenger ikke en forsinket døgnrytme å påvirke søvnen negativt så lenge du er fritt til å sove når du vil, særlig å sove så lenge du ønsker om morgenen, sier Pallesen.

Han mener at problemene med forsinket søvn og B-menneskerytme gjerne viser seg først når ferien er over og man må stå opp tidligere igjen.

– Fordi rytmen er forsinket kan mange derfor slite med å sove når de ønsker og siden de må stå opp tidligere enn i ferien, blir ofte søvnen forkortet først da, forteller Pallesen.