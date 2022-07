Sjögren ferdig som landslagssjef: – Rett og slett uunngåelig

Martin Sjögrens tid som landslagssjef for Norge er over.

Det skriver Norges fotballforbund i en pressemelding.

Sjögren har ledet det norske kvinnelandslaget siden 2016, men etter et skuffende EM i England er det slutt for svensken.

Sjögren sier følgende til TV 2 om exiten:

– Lise (Klaveness) og jeg pratet udramatisk hvor vi mer eller mindre ble enig om at det var den riktige løsningen. Vi hadde en forutsetning da vi forlenget avtalen at vi skulle evaluere etter mesterskapet. Jeg har full respekt for at det blir sånn. Det er ingen hard feeling mot NFF. Vi var veldig tydelig med hva som gjaldt, sier Sjögren og legger til:

– Men det er aldri gøy med slike samtaler. Man er skuffet og såret over at det ikke gikk veien.

Landslagstreneren har måttet tåle mye kritikk etter det sviende 0-8-nederlaget for England før det ble 0-1-tap for Østerrike da kun seier var godt nok.

– Jeg tenker det har vært hendelsesrike fem og et halvt år. Det har vært nedturer, oppturer, covid og en eksplosjon av interesse i kvinnefotball. Det har vært noen spennende år. Men jeg hadde gjerne gått fra jobben med bedre EM-resultater å vise til.

Svensken avviste tidligere at han ville trekke seg som trener og har fått støtte av spillerne.

Forventet utfall

TV 2s fotballeksperter Mina Finstad Berg og Yaw Amankwah er ikke overrasket over at Sjögren er ferdig.

– Som forventet er det vanskelig å se for seg at han kunne fortsette etter fadesen i EM. Det er andre EM hvor Norge skuffet stort, sier Finstad Berg.

– Det er rett og slett uunngåelig. Når det blir sånn at lagets største stjerne (Ada Hegerberg) ikke kan uttale om de har tillit, så var det ingen vei videre, sier Amankwah.

– Hvordan vil du oppsummere Sjögrens tid som landslagstrener?

– Uklar. Verken spillerne eller media eller publikum ble aldri helt klok på hvordan han ønsket å spille og hvordan han skulle fremstå. Aldri en klar plan om hvordan vi står mot de beste. Varierende og elendige resultat, er dommen fra Amankwah.

Skilles som venner

Fotballpresident Lise Klaveness takker Sjögren og Jacobsens for deres tid som trenere.

– Vi har hatt gode og respektfulle samtaler etter fredagens exit og går hver til vårt som venner. Selv om vi er trygge på at dette er en riktig avgjørelse for Norges lag nå er det med vemod og stor respekt vi nå avslutter samarbeidet med Martin og Anders, sier Klaveness.

NFF opplyser at de nå er i gang med arbeidet med å ansette nytt trenerteam.

Allerede i starten av september skal Norge møte Belgia og Albania i avgjørende VM-kvalifiseringskamper.

Amankwah håper at nye trenere vil føre til landslaget slår knallhardt tilbake.

– Nå har vi en alle tiders mulighet for en full reset for kvinnenes landslagsfotball. Det er et landslag som etter alle solemerker har stagnert og kommet bak andre nasjoner som er eksplosiv utvikling