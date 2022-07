Tror denne gruppen kan bli en fare for SAS

SAS-streiken er over, men det kan få ringvirkninger for selskapet i lang tid. Spesielt én gruppe kan bli en fare, tror kommunikasjonstopp.

SAS-streiken ble avsluttet natt til tirsdag, og det er ventet at flyene skal opp i luften innen to dager. Men hvordan det vil påvirke selskapet på lengre sikt er fortsatt uvisst.

Kommunikasjonsbyrået Apeland måler jevnlig omdømmet for flyselskapene. Tallene deres viser at før streiken, hadde SAS et godt omdømme med en score på 71.

Dette er på samme nivå som Rema 1000 og Gjensidige.

Til sammenligning lå Norwegian på 59. Som er på nivå med Vy og Equinor.

Daglig leder Ole Christian Apeland tror de tallene vil endre seg kjapt.

– Tallene for juli får vi ikke før august, men det er all grunn til å tro at SAS har falt betydelig i juli, forteller han.

Tror én gruppe er fare for SAS

Apeland forteller at SAS historisk pleier å komme raskt tilbake fra kriser, på grunn av en grunnleggende høy tillit i befolkningen. Og vi er gode til å tilgi dem.

– Men tilliten er slitt, så de bør ha noen gode år, sier han.

Han tror det er spesielt én gruppe som kan bli en utfordring for flyselskapet.

– Jeg tror den største faren for SAS er omdømmet blant de unge. De har ikke det lange kjærlighetsforholdet til SAS bak seg, og har tatt godt imot nykommerne Norse og Flyr, i tillegg til Norwegian, sier Apeland.

To faktorer har innvirkning

Tor Bang er omdømmeekspert og teaching professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI. Han tror et aggressivt ordskifte mellom partene, og det høye antall streiker de siste årene, har stor innvirkning på omdømmet til selskapet .

SAS-SJEF: van der Wrff gikk hardt ut mot pilotene. Foto: Lars Schröder /TT

Da konsernsjef Anko van der Werff i SAS gikk ut i media for å svare pilotene var tonen i konflikten satt, ifølge Bang.

– En aggressiv leder i SAS kjefta, var utagerende og kalte pilotene for schizofrene. Det er ikke sånn man driver kommunikasjon i våre land, og det var fremmed for oss. Jeg tror det satt tonen i konflikten.

Pilotene kommer best ut

Når sånne ting skjer, og at det er den sjette streiken på 12 år, tror Bang det blir tyngre for SAS å opprettholde et godt omdømme.

Han tror pilotene har kommet bedre ut av streiken enn ledelsen.

EKSPERT: Tor Bang ved BI. Foto: BI

– Pilotene har hatt en viss sympati. SAS har fått skylda. Jeg tror kravet om den nordiske modellen i flaggstanga var et sjakktrekk fra pilotene.

Omdømmeeksperten mener likevel at SAS etterlater et urettferdig inntrykk.

– Hvis man har 150 kansellerte fly om dagen, så er det urealistisk at alle skal få hjelp på telefon med gang. Ingen bedrifter klarer å bemanne opp så raskt. Det kan etterlate urettferdig inntrykk.