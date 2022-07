Queen setter ny rekord

Queen skriver historie i Storbritannia ved å bli de første til å selge syv millioner eksemplarer av et individuelt album. Det melder BBC.

Deres første «Greatest Hits»-samling fra 1981 inneholder klassiske singler som «We Will Rock You» og «Bohemian Rhapsody», og har vært en bestselger i årevis.

Nylig passerte den sin tusende uke på den britiske albumlisten.

En million eksemplarer foran ABBA

Bandets gitarist, Brian May (75), kaller den siste bragden for «gledesfulle nyheter».

– Ingen album har gjort dette før i historien. Takk, det setter vi pris på, sier han i en uttalelse.

– Det britiske publikum og deres uendelig gode smak har gjort dette til det mest solgte albumet i historien, la trommeslager Roger Taylor (72) til.

Storbritannias bestselgende album gjennom tidene Queen - «Greatest Hits» ABBA - «Gold» The Beatles - «Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band» Adele - «21» Oasis - «(What's The Story) Morning Glory?» Michael Jackson - «Thriller» Pink Floyd - «Dark Side Of The Moon» Dire Straits - «Brothers In Arms» Michael Jackson - «Bad» Queen - «Greatest Hits II»

Queens «Greatest Hits» leder tidenes albumliste med nesten en million eksemplarer foran ABBAs samlealbum «Gold» fra 1992.

– Da den ble utgitt for første gang i 1981 var samleplater som «Greatest Hits» relativt sjeldne, kun forbeholdt de aller største artistene, sier Martin Talbot, administrerende direktør for de offisielle hitlistene.

– Det er ingen tvil om at den enorme suksessen har gjort like mye som alle andre utgivelser for å gjøre hit-pakker til det tilstedeværende albumkonseptet det er i dag, sier han til BBC.

31. mest strømmede i verden

Bandets andre «Greatest Hits»-album, utgitt en måned før sangeren Freddie Mercury døde i 1991, er også Storbritannias tiende største plate, med et salg på rundt fire millioner.

UTGITT EN MÅNED FØR: Queens «Greatest Hits II» ble utgitt kun en måned før vokalist Freddie Mercury døde. Foto: MARCO ARNDT/AP

I 2014 ble Queens «Greatest Hits» det første albumet som overgikk seks millioner salg i Storbritannia. På den tiden talte diagrammet kun «rene» salg - det vil si vinyl, kassett, CD og nedlastninger. Året etter ble streaming tatt med i beregningene, med 1000 lyttinger som teller som ett «salg».

På Spotify er Queen for øyeblikket den 31. mest strømmede i verden, foran andre store band og artister som The Beatles som ligger på 44. plass, og Michael Jackson som er nummer 68.