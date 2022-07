Forbrukerøkonom: – Vanlige folks tur er satt på vent

I Norge og i resten av verden har prisene løpt løpsk i etterkant av pandemien og krigen i Ukraina. Mange legger allerede godt merke til den forhøyede prisen på strøm, enkelte matvarer og drivstoff.

For å imøtegå de dramatiske prisøkningene, justerte Norges Bank styringsrenten opp til 1,25 prosent, med 0,5 prosentpoeng.

Sentralbanken varsler samtidig rentehevinger på 0,25 prosentpoeng på de resterende fire rentemøtene i år.

Tung økonomisk høst

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets, tror mange husholdningers økonomi kan stå i skvis mellom økte priser og renter i høst.

– Vi har høy inflasjon og renter som stiger. Det er klart husholdningene vil merke dette på lommeboken, ved å få lavere disponibel realinntekt, sier Berg til TV 2.

Konsumprisindeksen (KPI) steg 6,3 prosent, og matvareprisene steg med 5,6 prosent fra juni 2021 til juni 2022 i Norge.

LANGVARIG SKVIS: Makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets, tror mange vil kjenne prisene stige samtidig fremover. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Berg tror det vil ta lang tid før prisstigningen avtar som følge av rentehevingene.

– Inflasjonen er drevet av globale faktorer og handler ikke så mye om norske faktorer. Det vil ta lang tid før vi ser at inflasjonstallene blir lavere som følge av rentehevingene, sier Berg.

I eurosonen stiger inflasjonen til 8,6 prosent i juni målt mot samme tid i fjor, og fra 8,1 prosent i mai, viser foreløpig statistikk fra Eurostat. Berg mener Norge kanskje følger etter.

– Landene som bruker euro som valuta, er delvis påvirket av de samme faktorene som Norge, men vi har ligget litt bak. Likevel kan det komme flere overraskelser i inflasjonen fremover, sier Berg.

– «Vanlige folks tur» er satt på vent

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea, tror prisveksten fører til at middelklassen kommer til å slite mer enn før.

TØFF HØST: Derya Incedursun i Nordea, tror majoriteten vil klare seg, men at husholdninger med lav inntekt og de som er i etableringsfasen kan få det tøft i høst. Foto: Martin Leigland / TV 2

«Vanlige folks tur» var slagordet til Arbeiderpartiet under og etter valgkampen høsten 2021.

– «Vanlige folks tur» er satt på vent. Ifølge SSB er andelen av husholdningene som ikke vil klare en uforutsett utgift på 19 prosent, sier Incedursun til TV 2.

Forbrukerøkonomen sier høye priser på drivstoff, strøm og mat er klare uforutsette utgifter.

– Folk som ikke var bekymret for økonomien før, blir det nå, sier hun.

Varige høye priser

Sjefsøkonom Øystein Dørum i NHO, mener dagens høye prisnivå kan bli langvarig, ettersom bedriftene er tvunget til å sette opp prisene sine som følge av inflasjonen.

– Da kan arbeidstakerne kreve høyere lønninger, og på grunn av forhøyede lønninger vil prisene til bedriftene forbli på samme nivå, sier Dørum til TV 2.

VEDVARENDE: Øystein Dørum, Sjeføkonom i NHO, frykter at høye priser på varer og tjenester kan bli vedvarende. Foto: Rune Blekken / TV 2

Dørum forteller at over halvparten av NHOs medlemmer allerede har satt opp prisene.

– Hvis bedriftene forventer høye priser, kan det hende de ofte tar litt i for å gardere seg, sier Dørum.

Hvis prisveksten skyter i været er det, historisk sett, mer krevende å sette prisene ned igjen, forklarer han.

Viktig prioritering i statsbudsjettet

Statssekretær i Finansdepartementet, Lotte Grepp Knutsen (Ap), sier hun har stor forståelse for at folk bekymrer seg for økonomien til høsten.

FORSTÅELSE: Statssekretær i Finansdepartementet, Lotte Glepp Knutsen (Ap), tror majoriteten vil klare seg gjennom høsten, men har forståelse for at det kan bli tøft fremover. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Det viktigste for de fleste husholdninger er at renten ikke øker mer enn det som er varslet. Derfor må regjeringen unngå å bruke for mye penger, som kan føre til et høyere press på renten, sier Knutsen.

Likevel understreker hun at regjeringen vil satse på å få ned forskjellene.

– Vi står fast på å jobbe for å senke forskjellene, og det har vi vist så langt. Samtidig skal vi sørge for å føre en ansvarlig økonomisk politikk, sier hun.

– Men er «vanlige folks tur» satt på vent?

– Vi er en regjering for hele Norge, også for vanlige folk. Derfor vil dette være en viktig prioritering når vi legger frem statsbudsjettet til høsten, sier Knutsen til TV 2.