Hovland begeistrer: – Norge er ekstremt heldige

24-åringen fra Ekeberg i Oslo har i flere år vært en del av golfens verdenselite, men det er først under The Players tidligere i år og The Open i forrige uke at han har snust på de helt øverste topp-plasseringene i majorturneringene.

Da TV 2 på søndag møtte en rekke golfkjenninger på ærverdige Old Course i St. Andrews i Skottland - ansett av mange som golfens eldste bane og hjemstad - var det ingen tvil om at Hovland er en populær herremann:

– Han er ikke bare fabelaktig på golfbanen, men også utenfor. Han er alltid smilende og imøtekommende, sier mangeårig golfkommentator, Bob Bubka, til TV 2, og fortsetter:

– Hvis jeg hadde en sønn, så ville jeg vært veldig stolt om han var som Viktor.

HOVLAND-GLISET: Viktor Hovlands væremåte hylles av både fans, kommentatorer og eksperter. Foto: Mike Ehrmann

Spår Hovland som major-vinner

Etter over 40 år som golfkommentator, besitter Bubka mye kjennskap om golfens verdenselite.

Etter å de siste årene ha stiftet bekjentskap til Hovland, er kommentatoren sikker i sin sak:

– Jeg tror at Viktor Hovland en dag vil stå igjen som vinner av en majorturnering. Norge er ekstremt heldige som har ham som deres «golfambassadør».

KJENT STEMME: Bob Budka har kommentert golf i flere tiår. Foto: Ingrid Wolberg, TV 2

Også Michael Bamberger, som har dekket golf i over 30 år og jobber for Fire Pit Collective, spår gull og grønne skoger for Ekeberg-gutten:

– Han er ung, sterk, smart og intelligent. Viktor kommer til å være i toppen i mange år.

Populær blant publikum

Selv om den britiske publikumsfavoritten Rory Mcllroy var mannen som brorparten av de oppmøtte i St. Andrews heiet på, uttrykte flere fans som TV 2 snakket med sin begeistring for nordmannen:

– Han er en veldig kul fyr. Han er bare 24 år, men han er veldig godt skrudd sammen. Vi har mye respekt for ham, sier en firkløver med skotter fra Edinburgh.

TOK TUREN: Blair fra New Zealand. Foto: Ingrid Wolberg, TV 2.

– Han er en strålende kar. Jeg fulgte ham på lørdagsrunden, og han spilte storartet, sier en golfentusiast ved navnet Blair, som har tatt hele turen fra hjemlandet New Zealand til Skottland for å se den 150. utgaven av The Open.

Suksessoppskiften

Et par timer med fly og bil fra St. Andrews møter TV 2 Hovlands barndomstrener, Jim McGowan, på treningsfeltet i Drøbak utenfor Oslo.

– Det er ekstremt hva Viktor har fått til på så kort tid. For mange golfspillere går utviklingsprosessen i bølgedaler, men for Viktor virker det som om det har gått konstant oppover, forklarer McGowan.

Han trente Hovland fra tolv- til sekstenårsalderen.

HOVLANDS BARNDOMSTRENER: Jim McGowan. Foto: Torstein Wold, TV 2

I tillegg til Hovland, har den mangeårige golftreneren blant annet trent Norges nest beste herrespiller gjennom tidene, Henrik Bjørnstad:

– Med tanke på at han har kommet så langt, så må jeg vel si at Viktor er den mest talentfulle jeg har trent.

FORTSATT LÆREMESTER: Jim McGowan trener lovende golfspillere på Drøbak Golfklubb. Foto: Torstein Wold, TV 2

– Hva er grunnen til at han er blitt så god?

– Først og fremst er han selv grunnen. Som ung var han mer treningsivrig enn de andre, og veldig målbevisst.

– Men det har også vært hjelpere underveis. Han har hatt flinke foreldre som har kjørt ham til turneringer. Kanskje jeg har hatt litt å gjøre med det. Colleget han gikk på i USA har betydd mye.