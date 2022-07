Lykkepromillens dype arr

– Han valgte alkoholen over meg, og det har han gjort hver eneste gang, sier hun til TV 2.

Selv det minste snevet av alkoholånde gjør at Ida havner rett tilbake til barndommen.

– Jeg husker han sa til meg: «Nå må du prøve å sove», mens han satt der med den «brune flasken». Det var ordet jeg brukte den gang, men jeg vet jo godt hva det egentlig betyr den dag i dag, sier Ida Braarud Jensen til TV 2.

Dagen var endelig kommet, noe Ida hadde ventet lenge på. Endelig var hun blitt «stor jente» og skulle få være med på hyttetur for første gang.

Gleden var enorm for den syv år gamle jenta, og det lyste ut av øynene hennes i det hun gjorde seg klar for å reise dit sammen med et familiemedlem, en kamerat og en hund.

Det tok ikke lang tid før lyset brått ble slukket. Gleden ble erstattet med usikkerhet, frykt og minner som aldri forsvinner.

– Ånden smalt mot ansiktet

Hytteturen endte opp med å bli en stor fyllekule, noe helt annet enn det en syv år gammel jente burde oppleve.

Slik beskriver Ida det første minnet av noe som skulle vise seg å prege resten av livet hennes.

– Det var uttrykket «den brune flasken» og ånden som smalt mot ansiktet mitt som jeg husker veldig godt, forklarer hun.

Det å ikke vite hva som kunne skje neste gang, eller hva som ville skje de neste fem minuttene, beskriver hun som en grusom følelse.

– Det er den alkohollukten, blandet med røyk og svette – nei, det er så veldig mye. Da jeg ble eldre, så forbandt jeg den lukten med mye frykt og redsel, sier 32-åringen om familiemedlemmet som har preget store deler av fortiden hennes.

– Jeg tok ofte «Frank» i å drikke, og da ble han ofte sinna og kastet flasker rundt seg.

– Jeg kunne si: «Dersom du går ut den døra nå, så har du meg ikke lenger». – Da tok han flasken sin og drakk rett opp i trynet mitt, gurglet nedpå sprit og svarte: «Da er du ikke i mitt liv lenger».

Mye alkohol

I dag har Ida blitt 32 år gammel og jobber i Fredrikstad-hjelpen, et lavterskeltilbud for de som sliter psykisk. I tillegg har hun startet opp et firma som hjelper pårørende av alkoholikere.

En alvorlig problematikk som hun selv har fått kjenne på kroppen, med et familiemedlem som var sterkt alkoholisert gjennom store deler av oppveksten.

– Det å stå og gurgle nedpå en liter med sprit – det er mye alkohol. «Frank» ble flere ganger tatt med både tre og fire i promille. Han har en toleranse som er ganske høy, eller hadde i hvert fall, sier Ida.

TV 2 kjenner familiemedlemmets identitet, men av hensyn til vedkommende og pårørende har vi valgt å kalle personen for «Frank». Han er informert om at saken publiseres og er kjent med innholdet i saken, men kjenner seg ikke igjen i alle beskrivelsene fra Ida.

«Frank» synes det er fint at TV 2 belyser problematikken, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Mest synlig på sommeren

Ifølge Ida var «Frank» periodedranker uavhengig av årstid, men drikkingen ble alltid mer synlig på sommeren.

Sommeren er den tiden på året nordmenn drikker mest alkohol, også foran barn, ifølge alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Han hadde perioder på rundt én til halvannen måned hvor han var helt på kjøret. Så gikk det to-tre måneder hvor han ikke drakk, men at han var likevel dårlig. Så var det på'an igjen, sier Ida.

Den synlige drikkingen skulle vise seg å bli daglig kost for den unge jenta.

Hun er langt fra alene.

En annen gutt som virkelig fikk merke alkoholmisbruk på kroppen, er Martin Eia-Revheim.

– Pappa ble etter hvert veldig voldelig, som gikk så langt at han brukte våpen hjemme, sier Martin til TV 2. – I likhet med mange andre, så har vi flyttet mye. Vi måtte flytte fra trøbbel.

– Jeg var ikke så gammel da det kom til et punkt hvor jeg skjønte at det bare ble verre og verre og verre. – Pappa var fengselsprest og endte selv opp i fengsel. Det endte skikkelig dårlig.

Vold ble en del av hverdagen

Det første han la merke til som barn, var at pappaen ble veldig «rar».

– Det var ikke slik at jeg var redd de første gangene han var full, for det visste jeg ikke på det tidspunktet. Han tullet og sa mange rare ting, sier Martin (49).

– Det husker jeg ikke som noe utrygt, men allerede fra jeg var rundt seks år, så husker jeg dramatikken hjemme. Det at han kunne vekke oss om natta, han herset med mamma og hun skrek.

Martins mor hadde ingen problemer med alkohol, og 49-åringen opplevde henne som en trygg havn i oppveksten. Hun er informert om at TV 2 skriver saken.

Pappaen var prest og avholdsmann fram til han var rundt 30 år, ifølge Martin. Deretter utviklet det seg raskt et stort alkoholproblem, hvor flere traumatiske minner dannet seg.

Rundt tiårsalderen ble vold en del av hverdagen.

Én av fire foreldre er påvirket

Hendelsene har vært mange og drøye siden den gang.

En fersk undersøkelse utført av Ipsos for alkovettorganisasjonen Av-og-til viser at én av fire foreldre er påvirket av alkohol eller brisne foran barna sine, noe Martin kjenner seg godt igjen i.

– Min historie kan fort stå i veien for denne saken, fordi den er så ekstrem. Da kan foreldre nesten bruke historien mot barna og si at: «Det er i hvert fall ikke så ille med deg», sier han og legger til:

– Det skjedde med meg.

Han forteller likevel om et klart og gjentakende mønster som har limt seg fast i hukommelsen.

Et fast ritual som får han til å grøsse.

– Jeg husker veldig godt lydene av isbitbrettene som ble dratt ut av fryseren, etterfulgt av skrapingen og knekkingen av bitene oppi glasset. – Det skjedde på en helt bestemt måte hver eneste gang.

Søndag var oppgjørets dag

Martin husker at det bygget seg opp en slags rusforventning hos pappaen gjennom uken.

Så snart torsdagen kom og nyhetene startet - så var det i gang.

– Han drakk første halve drinken fra glass, og så var det akkurat som han bare henga seg, beskriver han.

– Disse ritualene husker jeg ekstremt godt. Han drakk fra torsdag til søndag hver eneste uke. Alle ferier og alle julefeiringer. Men så var han edru igjennom den vanlige uken.

Søndagen ble en slags oppgjørets dag.

– Da skulle vi tilgi han, og vi skulle prøve å begynne på nytt igjen. Det gjorde vi hver eneste uke, sier Martin.

Døde i 2010

Problemene førte til at Martin som barn måtte flytte mye rundt for at familien måtte dekke over pappaens alkoholvaner.

– Da det ble kjent at han drakk mye i Brasil, så flyttet vi derifra. Da det ble kjent at han drakk mye i Oslo, gikk det helt skeis der, og da flyttet vi til Kløfta. Sånn holdt det på, forklarer Martin.

Når det kommer til det nøyaktige tidspunktet for hvor alt gikk til helvete, så er Martin tydelig på at hukommelsen ikke er så pålitelig som han gjerne skulle ønske den var.

Pappaen døde våren 2010.

Hans pårørende og nære etterlatte er informert før publisering av denne saken.

– Det er heldigvis ikke alle som blir slått så mye, men de fleste som har opplevd rus hjemme vil ofte kjenne igjen ritualer. Martin har skrevet bok om barndommen preget av en full, voldelig og våpenfiksert far, hvor han selv omtaler han som pappa i boken.

Frykter store mørketall

Om lag 90 000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som har alkoholproblemer, ifølge beregninger fra Folkehelseinstituttet.

Mange barn opplever én eller flere ubehagelige episoder knyttet til foreldrenes alkoholbruk, uten at det defineres som et alkoholproblem.

– Mørketallene er store. Det er mange barn som dessverre ikke forteller at de blir utrygge av foreldrenes drikking. Voksne må være bevisste på hvor lite alkohol som skal til, og når det det slutter å være like hyggelig for barna, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Den oppsiktsvekkende undersøkelsen fra Av-og-til viser at 26 prosent sier de har vært brisne foran barna sine.

En problematikk som både Ida og Martin er godt kjent med.

Vil hjelpe andre

Det har tatt Ida 8-9 år å komme til den tryggheten hun har i dag, hvor hun har funnet verktøy til å håndtere traumene, noe som har gjort henne sterkere på sikt.

– Det å vokse opp i en slik situasjon har gjort at jeg måtte bestemme meg for hvordan jeg kunne komme meg ut av et manipulativt forhold med «Frank», og hva alkoholen og drikkingen hans gjorde med meg i relasjoner til andre.

Verken Ida eller Martin er avholds, men begge er forsiktige når det kommer til alkohol, og ikke minst foran barna.

– Jeg ser ikke prinsipielt problem i det, men det jeg tenker at vi alle kan bli mer bevisst på - og som jeg selvsagt kanskje er mer bevisst på enn de fleste – er at endringene hos oss kommer mye raskere enn det vi selv tror, sier Martin.

Av-og-tils råd om barn og alkohol: • Drikk null, ett eller maks to glass når du er sammen med barn. • Husk at barn merker at du har drukket tidligere enn du tror. • Ha flest dager uten alkohol, selv om du har fri. • Bli enig med andre voksne dere er sammen med om hva som er greit og ikke med barn til stede. • Unngå å drikke på en måte som går ut over morgendagens planer med barna. • Vær spesielt bevisst om dere skal reise bort – barn kan ha et ekstra behov for trygge voksne i et fremmed miljø.

Han er tydelig på at det er viktig å være klar over nyansene, og at barna ofte merker dette før de voksne gjør.

Både Ida og Martin er svært engasjert i å hjelpe andre som er i lignende situasjoner.

Flere voksne undervurderer

Det som mange voksne opplever som lettere drikking, kan sette dype spor hos barna.

– For mange undervurderer hvor raskt barn blir utrygge når voksne drikker, sier Kaski.

Økningen av drikking foran barna om sommeren bekymrer generalsekretæren.

– Lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne. Etter et par glass kan vi kanskje bli litt mer høylytte, nærgående eller røde i kinna.

Kaski legger til:

– For oss voksne føles alt hyggelig, mens for barna kan det oppleves ekkelt når mamma eller pappa forandrer seg, sier hun.