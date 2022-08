Én ting må skje før bankene bekymrer seg for folks boliglån

DNB får litt flere henvendelser knyttet til boliglån nå enn tidligere. Likevel må det mer til før bankene er bekymret for at folk vil slite med å betale.

Det er ikke en nyhet at nordmenn i større grad fremover vil få testet sin økonomiske kapasitet. En rente på vei opp, skyhøye strømregninger og dyrere mat merkes allerede i lommeboken hos flere.

Den siste tiden har TV 2 snakket med folk som blant annet «mister håpet» og «må snu på hver eneste krone».

– Vårt inntrykk er at de fleste husholdningene klarer å betjene utgiftene sine på en god måte, men bekymringen og usikkerheten på hvordan utviklingen blir fremover uttrykker også våre kunder.

Det sier konserndirektør Ingjerd Blekeli Spiten for personmarked i DNB til TV 2.

ØKONOMI: Ingjerd Blekeli Spiten i DNB sier det er en årsak til at folk havner i økonomiske problemer. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Litt flere henvendelser

De siste månedene har inkassoselskaper sett en økning i antall saker, og venter at dette er en trend som vil fortsette. Det blir også pekt på at noen grupper kan få problemer med å betjene boliglån.

– Vi får noe mer henvendelser fra kunder nå enn tidligere, men så langt har vi ikke sett et betydelig større trykk enn normalt, sier Spiten.

Spiten legger til at renten fremdeles er lav historisk sett, og at mange også har spart opp en buffer under korona. Samtidig er banken klar til å bistå de kundene som opplever økonomien som utfordrende.

– Vår klare oppfordring er å ta kontakt med oss så raskt som mulig, hvis man er bekymret eller opplever utfordringer. Muligheten for å finne gode løsninger vil alltid være større hvis man kontakter oss tidlig.

Økning hos gjeldstelefonen

De som opplever økonomiske problemer, som eksempelvis med betjening av boliglån, kan blant annet ringe Nav sin økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon.

– Antall besvarte telefonhenvendelser om økonomisk rådgivning har vært relativt stabilt så langt i år. Samtidig har antall henvendelser økt fra 2021 til 2022, sier Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i NAV.

Han påpeker at tallene ikke er direkte sammenlignbare, ettersom økningen inntraff etter at det ble flere innganger for tjenesten i desember i fjor.

– Vi ser at en del henvendelser som kommer dit handler om at økte utgifter har ført til problemer med å betjene gjeld som man tidligere har klart å betjene.

Nav sitter ikke på en oversikt over hvilken type gjeld folk ber om råd til å håndtere.

– Erfaring viser imidlertid at mange av de som tar kontakt med Nav om gjeldsrådgivning er de som sliter med hverdagsøkonomien, og som eksempelvis har forbrukslån.

– Har evne og vilje

Kommunikasjonsdirektør Øystein Schmidt i Danske Bank sier til TV 2 at det er lite nå som tyder på at mange vil få problemer med å betale boliglånene sine, på kort og mellomlang sikt.

– Ola og Kari blir kanskje nødt til å foreta andre prioriteringer knyttet til pengebruk i årene som kommer enn det man har vært nødt til å gjøre bakover i tid.

BOLIGLÅN: Selv om det ikke er mye som tyder på en økning i mislighold på boliglån. peker Øystein Schmidt i Danske Bank på en gruppe som kan få det utfordrende fremover. Foto: Danske Bank / Sturlason

– Men alt i alt har vi et inntrykk av at nordmenn både har evnen og viljen til å justere seg i takt med at tidene er i ferd med å endre seg noe.

Likevel er Schmidt klar på de som blant annet allerede har tøyd strikken langt økonomisk, vil kunne være sårbare i møte med høyere renter stigende priser.

– I en situasjon som den vi er i ferd med å møte nå, er det viktig å ta klare valg knyttet til økonomiske prioriteringer – rett og slett være enda tydeligere på hva som er viktig for deg og din familie.

Peker på én årsak

Schmidt peker på at sommerukene er en god anledning til å ta grep, uavhengig om man er bekymret eller begynner å få utfordringer med regningene eller ikke.

– Lag et budsjett, få full oversikt over utgifter og inntekter, og finn ut hvordan renteøkning og høyere priser påvirker din lommebok, sier Schmidt, og legger til:

– Det er allerede trangere økonomisk i mange husholdninger, og det er lenge varslet at det vil bli betydelig trangere, i takt med renteøkninger.

Han understreker at det er viktig å forberede seg selv og familien på at det kan bli endrede prioriteringer fremover.

– Vær veldig forsiktig med å bruke penger du ikke har, og pass på at du får mulighet til å bygge en solid bufferkonto.

Spiten i DNB sier vi alle vil merke renteøkninger og inflasjonen på lommeboka, men mener i likhet med Schmidt at de fleste av kundene deres har økonomi til å tåle dette.

– Det er ingenting som tyder på at store mengder kunder plutselig skulle slite med å betjene lånene sine, sier Spiten, og legger til:

– Den viktigste årsaken til at folk havner i økonomiske problemer er hvis de mister jobben, og i Norge har vi knapt arbeidsløshet i øyeblikket.