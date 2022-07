Mann (50) stakk vannflaske i endetarmen

I februar dro en 50-årig iransk mann til sykehuset Imam Khomeini Hospital sammen med kona, som var bekymret for at han hadde sluttet å spise og var plaget med forstoppelse.

Under CT-undersøkelsen ble iranerens smertefulle hemmelighet oppdaget – i mannens endetarm befant det seg nemlig en 19 centimeter lang vannflaske.

Var flau

50-åringen ble hasteoperert i full fart. Kirurgene klarte å dra flasken sakte ut av mannens bakdel, uten å gjøre noen skade på tarmen.

Ifølge Clinical Case Reports Journal led mannen av depresjon, og hadde stukket flasken opp i anus tre dager før sykehusbesøket. Han hadde unngått å nevne hendelsen for kona fordi han var flau og redd for henne.

I legerapporten kommer det videre frem at mannen satte inn bunnen av flasken først, for å kunne bruke toppen av flasken til å dra den ut igjen. Det hele endte imidlertid med at gjenstanden ble fanget i mannens tykktarm i stedet.

Ukjent grunn

Årsaken til hvorfor 50-åringen stakk flasken i endetarmen er uviss. Legene ved sykehuset påpekte at seksuell tilfredsstillelse kunne være en av faktorene i slike tilfeller.

Ulykkesfuglen ble utskrevet fra sykehuset fem dager senere og ble henvist til en psykiatrisk klinikk. Én måned etter operasjonen skal mannen ha vært i fin form.

Lignende tilfeller

Ifølge tidsskriftet har det skjedd lignende uhell med menn i alderen 30 til 40 verden over tidligere. Det har gjerne blitt funnet gjenstander fra anus som lyspærer, klubber, kroppsspray-bokser og redskap brukt til matlaging.