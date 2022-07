Reagerer på farlig forbikjøring av politiet: – Skrekkelig

Truls Simonsen (21) var ute og kjørte i Takelvdalen i Troms da politiet kjørte forbi ham.

– Akkurat da det skjedde tenkte jeg ingenting, for da var det en helt normal forbikjøring. Jeg bremset opp og lagde rom, men så fortsatte bare politiet å kjøre, selv om det kom en bil rundt neste sving. Det var skrekkelig, sier Simonsen til TV 2.

21-åringen filmet hendelsen med sitt dashboard-kamera og publiserte den på TikTok. Manøveren har fått mye oppmerksomhet, både der og på andre sosiale medier.

Se forbikjøringen i videovinduet øverst i saken!

Truls Simonsen (21) filmet politiets skumle forbikjøring i Troms. Foto: Privat.

Det ble tilsynelatende ikke brukt blålys eller sirener. Simonsen mener forbikjøringen bør få konsekvenser.

– Hadde det vært en privatperson, så hadde vedkommende mistet lappen. Politiet skal gå foran som gode eksempler i trafikken. Da er det heslig å oppleve noe sånt.

Flere på TikTok reagerer sterkt på forbikjøringen. Foto: Skjermdump/TikTok

Bekrefter hendelsen

Politiet i Troms bekrefter at forbikjøringen var utført av en av deres patruljer i helgen.

Fungerende leder for Midt-Troms politistasjonsdistrikt, John-Kåre Granheim, skjønner at det ser dramatisk ut.

– Våre sjåfører trener mye på utrykning, har jevnlig regodkjenning på utrykningskjøretøy, og kan i tilfeller bryte med veitrafikkloven. Av oppdragets natur var det ikke ønskelig med blålys på, forteller han.

Diskuteres internt

De har sett at det har vært interesse for videoen i sosial medier, og at det er bra at mange er opptatt av trafikksikkerhet.

Noe de presiserer at de også er.

Nå kan han fortelle at det skal diskuteres internt om vurderingene i saken.

– Når det er sagt så tar vi nå en intern diskusjon i distriktet om patruljen burde ha valgt et annet alternativ, og om forbikjøringen var riktig med tanke på forholdsmessighet, avslutter Granheim i Midt-Troms politistasjonsdistrikt.