Vekker stor oppsikt med dette «kattegjengerfeltet»

Sannsynligheten er stor for at du kan møte på huskatten Vætlien og hans firbeinte venner over det nye «kattegjengerfeltet» i Ødegårdsveien i Øvre Eiker i Viken.

Ifølge Vætliens matfar, Karl Henrik Bakke, var det noe uvanlige gangfeltet kattens idé.

Til Bygdeposten forklarer Bakke årsaken til «kattegjengerfeltet».

– Flere naboer har opplevd at kattene deres har blitt påkjørt opp gjennom årene. Det er en risiko når man bor så nære veien med katt.

Fått oppmerksomhet

Katteeieren forteller videre til lokalavisen at gangfeltet – som ble laget for en ukes tid siden – har vakt oppsikt i bygda, og at både syklister og bilister har tatt bilder.

– Det har fått mye positiv oppmerksomhet. Det skjer ikke så mye her i Bingen så litt underholdning må vi ha. Dessuten er det første fotgjengerovergangen vi har her, sier han.

GANGFELT: Katten Vætlien står bak «kattegjengerfeltet» i Ødegårdsveien i Øvre Eiker. Her spankulerer han over veikrysset. Foto: Karl Henrik Bakke

Også politiet skal ha vært nysgjerrige, og kjørt frem og tilbake for å observere Vætliens verk.

Må ta kontakt med katten

Dersom noen skulle ha noe å si på «kattegjengerfeltet», må de ta det med Vætlien, opplyser matfar.

– Pus er fra Sogn og Fjordane, så skal man ta kontakt, må det fortrinnsvis skje på nynorsk, sier Bakke til avisen.

TV 2 har vært i kontakt med Karl Henrik Bakke og Vætlien, som ikke har noen ytterligere kommentar til saken.