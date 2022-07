Flyanalytiker: SAS har fått musklene de trenger

Den lange SAS-streiken er over, og de første flyene er allerede på vingene tirsdag.

Mange lurer nok på hvem som gikk «seirende ut» av forhandlingene etter 15 dager med hard mekling.

Sjefen i SAS-Norge, Kjetil Håbjørg, er strålende fornøyd med at forhandlingene er ferdige og at selskapet kan fly gjester rundt omkring i verden igjen.

FORNØYD SJEF: Kjetil Håbjørg, sjef i SAS Norge, er glad for at partene ble enige om en avtale. Foto: Beate Oma Dahle

– SAS er i en veldig spesiell situasjon, og vi har vært tydelige på at dette ikke er en vanlig lønnsforhandling. Dette handler om SAS sin overlevelse, sier Håbjørg til TV 2, og legger til:

– Pilotene har nå bidratt til å få dette til, gjennom en langsiktig avtale. På den måten kan vi gå til våre investorer og si at vi har grunnlaget for å investere og å overleve som selskap,

Dette har partene fått

Forhandlingsleder i SAS, Marianne Hernæs, var i natt tydelig på at hun er fornøyd med det hun kaller en balansert avtale.

Pilotene derimot virker mindre fornøyde.

– Vi kjenner ikke alle detaljene i avtalen enda, men det er en totalitet som nå er på plass, som ikke var på bordet da det ble brudd forrige gang. Nå kom partene til et forlik, som gjør at SAS har fått musklene til å fortsette jobben med å restrukturere selskapet, sier flyanalytiker i Winair, Hans Jørgen Elnæs til TV 2.

Han er tydelig på at begge parter måtte fire på kravene for at avtalen skulle komme i boks.

– SAS har fått en god del av det de har krevd med besparelser og mer arbeidstid for pilotene, mens pilotene har fått en del gjennom det at de har fått tilbake kontrollen på trafikkavtalene med SAS Connect og SAS Link, sier Elnæs til TV 2.

FLYEKSPERT: Han Jørgen Elnæs har fulgt konflikten i SAS tett, Foto: Erik Edland / TV 2.

I tillegg får alle de 450 pilotene som ble sagt opp under pandemien jobben tilbake under samme vilkår som før, tror Elnæs.

Likevel taper de på flere punkter.

Flere flytimer og mindre lønn

Til tross for at alle detaljene i avtalen ennå ikke er kjent, melder danske TV 2 tirsdag morgen at pilotene må gå ned 25 prosent i lønn og vilkår, samt må de øke antall flytimer fra maks 47,5 til 60 timer i uken.

– Jeg tror alle kan forstå at det var nødvendig. Det var nødvendig for å få de oppsagte pilotene tilbake, samt ta et oppgjør med angrepet på den danske modellen og ikke minst at alle er villige til å hjelpe SAS i krisen, sier styreleder i det danske pilotforbundet Henrik Thyregod til kanalen.

Det store flyselskapet har inngått en enighet med alle de fire pilotforeningene i SAS Scandinavia.

Flyanalytiker Elnæs sier pilotene ofte flyr mer på sommeren enn på vinteren grunnet etterspørsel, men at den nye avtalen nok kan innebære flere flytimer totalt sett.

– Regner man det om i forhold til den lønnen man har i dag, så blir det dårligere betalt per flytime, sier Elnæs.

112 fly innstilt tirsdag

Avtalen mellom pilotene og SAS skal gjelde i 5,5 år framover uten streikerett.

– Hvor trygg er en 60 timers uke for passasjerene?

– Det å være pilot eller kabinbesetning er veldig regulert gjennom internasjonale regler, som begrenser hvor mye man kan fly og flere ting. Flyselskapene går ikke - og heller ikke SAS - utenfor de rammene som er godkjent for det en pilot kan fly i løpet av en dag, uke eller år.

Selv om flere passasjerer jubler etter nyheten, så kan det likevel berøre flere reisende framover.

SAS at 112 flyvninger er innstilt tirsdag og at det nok vil ta noen dager før alt er tilbake til normalen.

Innen helgen håper SAS at alle bitene har falt på plass igjen for alle reisende og flybesetninger.