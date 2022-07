Ekspert om SAS-forhandlingene: – To vinnere her

Mandag kveld får TV 2 opplyst fra flere hold at partene er kommet til enighet. Det mener eksperten innebærer at begge har måttet gi og ta.

Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker i WinAir, mener både pilotene og SAS-ledelsen har måttet vike på noen av kravene sine i de intense forhandlingene.

– Sett fra mitt ståsted akkurat nå så tror jeg vi kan si at det er to vinnere her, sier han.

Gi og ta

Han mener at begge parter har måttet gi og ta i løpet av forhandlingene.

I forhandlingene med pilotene har SAS, ifølge fagforeningene, krevd ti år lang tariffavtale uten streikerett.

– Jeg tror avtalen må ha en komponent som går på varighetstid for avtalen, hvor pilotene ikke kan streike. Den tror jeg ligger på mellom fem og seks år.

AVTALEN: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener avtalen vil inneholde en rekke komponenter for å gjøre begge parter fornøyde. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han påpeker at selv om det kan virke som at pilotene har fått betydelig gjennomslag, har de også måttet vike på noe dersom hans teori stemmer.

– De kan ikke streike i de neste fem seks årene og at de må bidra med en betydelig del av denne SAS forward planen per år, sier han.

Han mener imidlertid at med effektiviseringen innad i SAS, vil det kreve ytterligere arbeidstimer av pilotene.

– SAS-pilotene må mest sannsynlig fly flere flytimer i året enn det de gjør i dag.

Full forvirring

Mandag kveld meldte flere store medier at pilotene og SAS-ledelsen hadde kommet til enighet etter to uker med mekling.

Dette bekreftet blant annet SAS sin styreformann, Karsten Dilling, til Dagens Industri.

I etterkant av dette sendte SAS ut en børsmelding som stadfestet at partene enda ikke hadde skrevet under på en avtale.

– Meklingen mellom SAS og pilotforeningene har fortsatt gjennom dagen. Selv om meklingen har gått i riktig retning, er ennå ingen avtale signert mellom partene, skriver SAS i pressemeldingen.

Mandag kveld får TV 2 imidlertid bekreftet fra flere hold at det er enighet mellom partene.

Amatørmessig

Kontrabeskjedene har gjort mange svært forvirret angående hvordan partene nå står.

– Det virker som det er noe i kommunikasjonen av denne nyheten som lager disse misforståelsene nå.

– Er det lov å si det virker utrolig amatørmessig?

– Jeg må si meg enig i det. Dette var uventet at skulle komme nå, når alle ventet å ha en klar og ryddig informasjon fra begge parter her om hva som har skjedd.