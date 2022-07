Kun fire statsminister-kandidater igjen

Retorikken skjerpes i kampen om hvem som skal ta over ledervervet i Det konservative partiet i Storbritannia. Mandag var enda en kandidat ute av racet.

Etter tre avstemninger har elleve kandidater blitt til fire. Etter mandagens tredje valgomgang var det parlamentariker Tom Tugendhat som måtte kaste inn håndkleet.

Han fikk 31 stemmer og dermed færrest av de gjenværende kandidatene. Bettingselskapene hadde allerede tidligere på dagen sagt at Tugendhat, som er leder for Parlamentets utenrikskomité, trolig ville ryke ut.

Det betyr at de som står igjen er tidligere finansminister Rishi Sunak, utenriksminister Liz Truss, statssekretær i handelsdepartementet Penny Mordaunt og tidligere likestillingsminister Kemi Badenoch.

Statssekretær i handelsdepartementet Penny Mordaunt og tidligere finansminister Rishi Sunak ligger foreløpig best an til å ta over etter Boris Johnson. Foto: Victoria Jones / PA / AP / NTB

En planlagt TV-debatt mellom kandidatene ble droppet mandag etter protester fra parlamentsmedlemmer, melder AFP. Det førte til at tidligere finansminister Rishi Sunak og utenriksminister Liz Truss trakk seg, sier Sky News, som skulle sende debatten.

– Konservative parlamentsmedlemmer sies å være bekymret for at debattene skal skade omdømmet til Det konservative partiet, og avsløre uenigheter og splittelser i partiet, het det i en uttalelse fra kanalen.

Truss håper å rykke opp

I forkant av mandagens avstemning håpet Truss på å sikre seg stemmene til regjeringsadvokat Suella Braverman, som røk ut i forrige runde. Truss kom den gang på tredjeplass etter Sunak og Mordaunt.

Riktignok fikk Truss sju stemmer flere enn forrige gang, men det var likevel ikke nok til å ta andreplassen fra Mordaunt. Truss fikk 71 stemmer mandag, mens Mordaunt fikk 82.

Utenriksminister Liz Truss vil bli partileder for De konservative, men hun sliter med å ta igjen Sunak og Mordaunt i valgrundene. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Sistnevnte er en relativt ukjent politiker for britiske velgere, noe som også kan være en fordel.

Sunak er foreløpig storfavoritt til å ta over etter Johnson, og fikk 115 stemmer mandag, som var 15 flere enn forrige valgrunde.

Det er partiets 358 parlamentarikere som avgjør hvilke to kandidater som kommer til finalen. Den avgjøres i sin tur av partiets over 160.000 medlemmer i en avstemning per post. Resultatet kunngjøres 5. september.

Uenige om skatt

Til tross for at TV-debatten mandag ble avlyst deltok kandidatene i TV-sendte debatter både fredag og søndag.

I søndagens debatt var det høy temperatur rundt skattespørsmål, hvor Sunak måtte tåle kritikk fra både Truss og Mordaunt for å ville øke skattene. De to hevder det vil kvele økonomien, mens Sunak mener at det er helt nødvendig med høyere skatter i kjølvannet av pandemien.

Ledervalget i Det konservative partiet arrangeres etter at statsminister Boris Johnson kunngjorde sin avgang for halvannen uke siden. Han har sagt at han vil bli sittende til det er valgt en ny tory-leder, som også overtar statsministerposten.