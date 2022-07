Østigård presentert som Napoli-spiller

En svært fornøyd Østigård ble presentert for italiensk presse mandag kveld.

– Nå skal jeg jobbe hardt for å spille for Napoli som er en stor klubb. Jeg er klar for å vise mine kvaliteter og egenskaper, og jeg er glad for å være her, sier 22-åringen på pressekonferansen.

– Det er en drøm for meg, noe jeg har jobbet for hele karrieren. Nå er jeg en fornøyd fyr, fortsetter Østigård.

22-åringen brukte siste halvdel av forrige sesong på lån i Genoa. Etter å ha imponert i Serie A ventet det landslagsspill for unggutten, og ikke minst interesse fra Napoli.

– Jeg har måtte vente en stund. Den eneste klubben jeg ville til var Napoli. Det var det jeg jobbet mot, så jeg er veldig fornøyd med å sitte her.

Det er ventet at overgangssummen for Østigård vil ha en totalramme som nærmer seg 100 millioner kroner, inkludert ulike bonuser. Det skal Napoli og Brighton ha blitt enige om forrige mandag.

Halvannen time etter pressekonferansen ble Østigård-overgangen omsider bekreftet på Napoli sin hjemmeside.

Det var Calcio Napoli som var først ute med pressekonferansen.

«Nye» Koulibaly?

I Napoli venter blant annet Champions League-spill for Østigård, etter at hans nye klubb endte på tredjeplass i Serie A forrige sesong.

Men det blir uten deres tidligere forsvarskjempe Kalidou Koulibaly. Han forsetter karrieren i Chelsea.

– Koulibaly er selvsagt en fryktelig god forsvarsspiller. Men jeg må bare være meg selv, jeg kan ikke være Koulibaly. Jeg vil bare vise fram mine kvaliteter.

Men det er ikke bare Koulibaly som gjorde inntrykk på hardhausen fra Åndalsnes da han møtte Napoli forrige sesong.

Stopperen ble nemlig spurt om hvem som er den beste spissen han har møtt. Om svaret var helt oppriktig får 22-åringen svare for ved en senere anledning.

– Jeg må vel nesten si Victor Osimhen, sa Østigård lattermildt under pressekonferansen.

Flere nordmenn i Serie A

Østigårds overgang fra Brighton til Napoli føyer seg inn i en norsk Serie A-invasjon. Tidligere i sommer har Erik Botheim og Kristian Thorstvedt meldt overgang til den italienske toppdivisjonen.

I tillegg kobles Bodø/Glimt-profilen Ola Solbakken til José Mourinhos Roma.

Morten Thorsby, Kristoffer Askildsen, Emil Konradsen Ceïde, Julian Kristoffersen, Martin Njøten Palumbo og Emil Bohinen er våre øvrige representanter.

Men TV 2s opplysninger tilsier at førstnevnte Thorsby blir klar for Union Berlin.