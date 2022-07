Krever lov som stanser arbeid i varme temperaturer

En voldsom hetebølge ligger over Storbritannia for tiden. Mandag er det blitt målt 38,1 varmegrader i i Suffolk, og det er satt rekord i Wales med 37,1 grader i Flintshire.

Britiske fagforeninger benytter sjansen til å be myndighetene om å lovregulere hvilke temperaturer arbeidsgivere kan forlange at ansatte skal jobbe i.

– Når klimaet endrer seg, er det avgjørende for at helse- og sikkerhetslovene oppdateres i takt med den alvorlige faren dette utgjør for arbeidere. Vi ber myndighetene om å få fart på dette, slik at det ikke er rom for tvil på arbeidsplassene, sier Unite-talsmann Rob Miguel til Sky News.

HEIT: En politimann gir vann til en vakt i Dronningens garde utenfor Buckingham Palace mandag 18. juli. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Unite mener at det bør innføres en maksgrense på 27 varmegrader for anstrengende yrker og 30 grader for stillesittende yrker.

– I tillegg ønsker vi en utløsergrense på 24 grader, hvor man bør være nødt til å gjennomføre tiltak for å redusere innetemperaturen og har strenge beskyttelsestiltak på plass for arbeidere utendørs, sier Miguel.

I mellomtiden mener han at arbeidsgivere har en juridisk og moralsk plikt til å ivareta sine ansattes sikkerhet i varmen.

I Spania omkom gatefeieren José Antonio González (60) fredag, etter å ha fått heteslag og påfølgende hjerteinfarkt. Han hadde en kroppstemperatur på over 41 grader da han døde, ifølge El Pais.