Vant 5-0: – Vi kunne scoret enda mer

Brann kjørte over Raufoss, men ikke engang femmålsseier var godt nok for alle Brann-spillerne.

Raufoss - Brann 0-5

Brann ruver i ensom majestet i toppen av Obosligaen. Rødtrøyenes elleville form skulle til de grader fortsette.

Med 5-0-seier mot et Raufoss-lag i storform var det bare jubel og glede for Eirik Hornelands Brann i solskinnet på Østlandet.

– Vi føler vi har full kontroll hele kampen. Vi kunne scoret enda mer. Men 5-0 mot et lag som har vunnet de fem siste syns jeg er bra, sa Niklas Castro til Discovery etter kampen.

I studio var Lars Bohinen meget imponert over det Brann leverer i årets obosligasesong.

– De er ikke bare solide, jeg syns de briljerer, sa Discovery-ekspert Bohinen.

Spissduellen fortsetter

Likevel var det én duell som skulle spisse seg til enda mer under den elleville målfesten. Luksusproblemet på topp ser nemlig ikke ut til å forsvinne.

På Branns ene spissplass utspiller det seg en hard kamp om startplassen. Både Aune Heggebø og Bård Finne mener nok innerst inne at den plassen burde være deres.

Mot Raufoss, som hadde vunnet fem strake kamper, var det sistnevnte Finne som ble foretrukket på topp. I forrige serierunde reddet 27-åringen uavgjort mot Stabæk da han kom inn fra benken.

Etter Stabæk-kampen uttalte Finne at han var «lei» pratet om en spissduell i Brann, men den forsvinner nok ikke med det første.

I fyr og flamme

Finne leverte nemlig fra start han, men det skulle heller ikke stoppe Heggebø fra å vise seg fram.

Etter en god Raufoss-start var det nevnte Finne som skulle straffe hjemmelaget. Halvveis ut i første omgang var spissen iskald inne i boks, og Brann-ledelsen var et faktum.

Finne var ikke ferdig, men Kasper Skaanes fikk først æren av å drible vekk fem Raufoss-spillere og sette inn 2-0 før den tidligere Hannover-spilleren skulle vise seg fram igjen.

Et forarbeid med et flott veggspill ble toppet av et skudd i steget fra Finne. Et skudd som lurte seg inn helt nede ved stolperoten.

Heggebø med på festen

27-åringen hadde gjort jobben, og ble erstattet med spisskollega Heggebø etter 70 minutter.

I ekte Hollywood-stil var det kun én ting som kunne skje minuttet etter. Med tre mann rundt seg var det ingen ringere enn innbytter Heggebø som headet ballen inn bak Ole Kristian Lauvli.

To minutter før slutt pyntet Vegard Leikvoll Moberg ytterligere på resultatet for laget som ser umulige ut å stoppe i den nest-øverste divisjonen.

Nå ligger de elleve poeng foran Ranheim, Stabæk og Sandnes Ulf som alle har 28 poeng.