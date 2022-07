Joakim ble permittert fra SAS – nå håper han på gjenansettelse

Natt til tirsdag bekreftet både SAS-ledelsen og pilotene at de hadde kommet fram til en enighet.

Tidligere SAS-pilot Joakim Stokke kan endelig se lys i enden av tunnelen.

– Hvis det ender med at jeg får tilbake jobben blir jeg virkelig imponert, sier Stokke.

– Vi ble stående på bakken

27-åringen ble permittert under pandemien, etter kun én måned i drømmejobben som SAS-pilot.

Trønderen flyttet hjem til Selbu og begynte å jobbe på den lokale Coop Prix-butikken, i påvente av en gjenansettelse etter pandemien.

MÅTTE BYTTE JOBB: Joakim Stokke begynte å jobbe i matbutikken hjemme i Trøndelag, da han mistet jobben som pilot i SAS. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse overtok fly og ble fylt med nye piloter.

Stokke og et hundretalls av andre piloter fikk dermed aldri jobben tilbake igjen.

– Vi ble stående på bakken og se flyene ta av med noen helt andre. I de samme uniformene og på de samme rutene, forteller Stokke.

Nå kan det love godt for trønderen og et hundretalls andre piloter.

I over to uker har fagforeningene forhandlet og kjempet for at pilotene skal få jobbene tilbake.

Det synes Stokke er imponerende.

– De har virkelig stått på for at vi skal få tilbake jobbene, sier han.

– Fortsatt drømmejobben

Nå venter han spent på om det kommer et jobbtilbud fra flyselskapet.

FLYSKOLEN: Joakim Stokke brukte en hel million kroner på pilotutdannelsen. Han rakk bare en måned i arbeid før han ble permittert. Foto: Privat

– Det vil bety veldig mye for meg. Det er jo fortsatt drømmejobben, forteller Stokke.

Han tror det blir spennende å se i dagene som kommer hva avtalen faktisk innebærer.

– Jeg håper det er en avtale vi kan stille oss bak som er verdt å takke ja til.

– Jeg har full tillit til de som har forhandlet for oss pilotene, legger han til.

Mye støtte

Hjemme i Selbu har Stokke fått mye støtte fra kundene på matbutikken de siste to ukene.

– Det har vært folk som har kommet bort til meg daglig under streiken og sagt at de er så enige i den kampen som pilotene har tatt. De synes virkelig at vi må kjempe og vinne frem, forteller Stokke.

Selv om Stokke håper på å fly igjen, synes han det er trist å se den retningen selskapet har gått i.

– Jeg håper på å få muligheten til å komme tilbake til SAS, og kanskje være med og bygge det opp igjen.