Stenger flyplass fordi asfalten «smelter»

Det britiske luftforsvaret har stengt sin største base for flytrafikk.

Ingen fly får ta av eller lande på Brize Norton-basen i Oxfordshire i England akkurat nå, melder Sky News.

Det britiske luftforsvaret understreker at dette ikke påvirker deres operative virksomhet, ettersom man har tatt i bruk alternative rullebaner.

Årsaken er at den uvanlige varmen i landet påvirker asfalten på flyplassen. Det er varslet at temperaturen i Storbritannia kan komme opp i 41 varmegrader mandag.

Luton stenger midlertidig

Sky News har fått flyplass-stengningen bekreftet fra en annen kilde også, men denne kilden understreker at asfalten ikke smelter fysisk. Den blir imidlertid så varm og klissete i varmen at det utgjør en sikkerhetsrisiko.

VARMT: Klokken 15.43 lokal tid viste dette termometeret 40 varmegrader i Oxford Circus i London. Foto: Aaron Chown / NTB

Klokken 17.35 melder Sky News at også Luton Airport stanser flygningene på grunn av varmen. TV-kanalen melder at flere skoler også stenges eller avslutter tidlig, og at togavganger kanselleres.

«Etter dagens høye temperaturer har det blitt oppdaget et overflateproblem på rullebanen,» bekrefter Luton Airport.

Denne flyplassen har kun én rullebane. Ingen fly har tatt av fra Luton siden klokken 16.07.

Varmerekorder

I Wales er dette allerede den varmeste dagen i landet siden man begynte å møte temperaturer. Der er det målt 37,1 grader i dag, i Hawarden i Flintshire.

I Irland er det varmerekord i storbyen Dublin, med 31 grader. Dette er bare 2,3 grader lavere enn den irske rekorden til Kilkenny fra 1887.

Cavendish i Suffolk er imidlertid det varmeste stedet i Storbritannia mandag, med en temperatur på 37,5 varmegrader.

Varmerekorden i Storbritannia er på 38,7 grader og ble satt i 2019, ifølge NTB.

Britiske myndigheter har tidligere sendt ut rødt farevarsel og advarte innbyggerne om at selv friske mennesker i verste fall kan dø i denne hetebølgen.