Vipers' nye russiske stjerne: – Jeg er håndballspiller, ikke politiker

Anna Vyakhireva er hentet inn for å erstatte Nora Mørk. Mandag møtte hun sine nye lagvenninner for første gang.

I slutten av juni ble det klart at Vipers Kristiansand hentet russiske Anna Vyakhireva.

Fredag landet 27-åringen i Norge etter halvannen dag med reising. Nå er hun klar for å begynne på sitt første utenlandsopphold.

– Jeg har vært her før, og det er fortsatt den fine plassen jeg så da. Men jeg så kun byen om vinteren. Den var enda finere nå, sier Vyakhireva til TV 2.

Den russiske superstjernen har store sko å fylle hos Champions League-vinneren. Nora Mørk og Isabelle Gulldén har begge forlatt klubben.

Hvem av de tre håndballstjernene som er best vil ikke OL-vinneren fra 2016 si noe om.

– Jeg skal prøve mitt beste for at man ikke merker noen stor forskjell. Jeg kan ikke si hvem som er best. Vi er alle gode. Men jeg har ikke tenkt til å senke nivået på laget.

– Håndballspiller, ikke politiker

Selv om Vyakhireva blir sett på som en av verdens desidert beste håndballspillere var det flere ting som måtte sjekkes før overgangen gikk i boks.

– Det er alltid en prosess, men det er klart her var det litt sonderinger i forhold til det politiske. Vi har gjort en ganske grundig sondering politisk både blant håndballforbundet og blant våre sponsorer, og også litt ellers.

– Vi er bare blitt møtt med positive tilbakemeldinger. Det er litt annerledes når en spiller forlater Russland, poengterer han, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad da overgangen ble bekreftet.

Hovedpersonen selv ønsker ikke å uttale seg om konflikten i Ukraina, og ønsker heller å snakke for seg på banen.

– Jeg vil heller snakke om håndball. Jeg er håndballspiller, ikke politiker. Jeg er her for å spille håndball, så la oss følge håndballdelen, sier Vyakhireva.

Pause fra håndballen

Etter OL-sølvet i Tokyo i 2021 sjokkerte hun håndballverdenen med å hoppe av håndballen som 26-åring.

Hun var sliten og lei, men det ble en pause og ikke et varigstopp.

– Jeg var midlertidig sliten og utslitt. Jeg ga opp for mye for håndballen, og glemte meg selv og folkene rundt meg. Det var for mye press på meg, så jeg valgte å ta en pause.

Pausen ser ut til å ha fungert godt for høyrebacken. Forholdet til håndballen skal hvert fall være bedre enn noen gang før.

– Nå er jeg klar. Jeg er sulten og veldig klar for nye utfordringer. Nå er jeg nok enda mer glad i håndballen enn tidligere.

At returen til håndballen, kombinert med hennes første utenlandsopphold, skal toppe seg med en Champions League-tittel har Vyakhireva få problemet med å se for seg.

– Hvorfor ikke?