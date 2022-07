VG: Jan Helge Andersen er siktet i ny Baneheia-etterforskning

– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset, skriver statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei, til TV 2.

– En etterforskning opp mot Jan Helge Andersen vil naturlig nok også kunne være relevant for Viggo Kristiansens stilling, skriver de videre.

Statsadvokatene poengterer at saken fremdeles er under etterforskning, og at formålet er å belyse saken best mulig.

Ransakingen hjemme hos Jan Helge Andersen innebærer ikke at politiet eller påtalemyndigheten har tatt stilling til skyldspørsmålet, og den videre påtalebehandlingen av saken.

Statsadvokat Schei ønsket ikke å kommentere noe mer rundt ransakingen hjemme hos Andersen.