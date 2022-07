Kristoff: – En stor påkjenning for kroppen

Se Kristoff gi alt han har i videovinduet øverst!



Dagen etter den glovarme etappen i Tour de France møter TV 2 en sliten Alexander Kristoff før lagets fellesøkt på hviledagen.

– Det går greit. Vi har hatt det kaldt på rommet i natt. Sven (Erik Bystrøm) syns det var litt for kaldt. Jeg føler meg okei nå, men jeg var ganske på felgen på søndag. Det var jeg, forteller Kristoff mandag.

Gikk ned i vekt

Den 15.etappen i Tour de France ble gjennomført i nesten 40 varmegrader og 35-åringen opplyser til TV 2 om at vekten viste mandag morgen at han hadde gått ned 1,5 kilo etter etappen.

– Jeg fikk ikke i meg nok væske selv om jeg følte jeg drakk konstant. De andre dagene har jeg holdt meg helt på samme vekt hver dag, men så gikk jeg kraftig ned søndag.

– Det er ikke hverdagskost å gå ned halvannen kilo på en dag?

– Nei, det er det ikke. Jeg har holdt meg rundt 80 kilo hver dag, men nå var jeg langt nede på 70-tallet, forteller rytteren.

– Det var tydeligvis en stor påkjenning for kroppen i går, legger han til, men forsikrer om at han ikke er bekymret og regner med at vekten går tilbake til normalen.

– Virker som det er totalt anarki

Misfornøyd

Kristoffs beste notering i årets Tour de France er en fjerdeplass.

– Kroppen kjennes lettere ut i år, men resultatene har uteblitt. Det er ikke umulig å prestere, men det har vært ganske dårlig resultatmessig fra min side. Jeg er ikke fornøyd, men jeg får ikke gjort noe med det.

Nå leker han med tanken om å bruke en gammel metode på hviledagen som han gjorde i Tour de France i 2014.

– Jeg husker da jeg vant to etapper i 2014, så hadde jeg McDonalds på hviledagen før jeg vant de to etappene. Kanskje det er det som mangler?

– En Big Mac-meny, milkshake og McFlurry til slutt. Det hadde gjort seg nå. Det var det som var vinneroppskriften i 2014. Spørs om det hjelper nå, men det er ikke vits å ikke prøve, sier Kristoff og smiler.