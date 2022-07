Det som blir dyrere rammer særlig én gruppe

Nordmenn må før eller siden forberede seg på trangere tider. Det vil spesielt ramme dem som sliter med å få endene til å møtes fra før av.

– Jeg mister håpet. Jeg begynner å se mørkt på hvordan fremtiden blir, hvis det fortsetter denne veien her, sier John Christopher Risan (23) til TV 2.

Han bor sammen med kjæresten i Drammen, og er en av mange unge voksne som merker at prisene stiger.

FLYTTE HJEM: John Christopher Risan sier han i verste fall må flytte hjem til foreldrene sine. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Har tatt grep

Risan tror det er mange unge som er i samme situasjon som ham. Det 23-åringen frykter mest fremover er økte mat- og strømpriser.

– Det kommer til å være tøft for mange. Jeg tror også mange kommer til å slite psykisk, fordi de ikke klarer å leve med de utgiftene vi har i dag.

Han og samboeren har allerede begynt å ta grep. Blant annet bruker de minst mulig strøm og handler mat i Sverige.

– Hva er den ytterste konsekvensen for deg?

– I verste fall må vi flytte hjem til foreldrene igjen, og bo der. Det er ikke noe vi har lyst til.

Én økning treffer mer

– Jeg tror en av grunnene til at unge er en av de store taperne, er at mange lever på et relativt stramt studentbudsjett, som ikke endrer seg like mye som prisveksten gjør.

Det sier rådgiver og innholdsprodusent Levi Try i DNB Ung til TV 2. Han deler blant annet økonomitips til unge voksne gjennom bankens Instagram-konto.

STRAFFET: Levi Try i DNB Ung sier studentene blir hardt straffet fremover. Foto: Tobias Myklebust Fjeldheim / DNB

Try forteller at der prisveksten kommer fremover, spesielt treffer de unge. Slik som blant annet i leiemarkedet.

– Det er et marked som virkelig treffer de unge. Hvis leieprisene skyter i været, vil det virkelig ta et stort jafs av unges økonomi.

– Hardt straffet

Tall fra SSB viser at prisene på mat har steget med 5,6 prosent det siste året. Denne veksten er også noe Try nevner går utover studenter og unge voksne.

– Det er derfor man ofte kommenterer at studielånet ikke øker like mye som leiepriser og dagligvarer.

LOMMEBOK: Høyere renter og prisvekst vil kjennes på lommeboken fremover. Forbrukerøkonom har klare råd på hva du kan gjøre allerede nå. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Selv om Try peker på studentene, er det ikke bare denne gruppen som vil rammes av den økonomiske utviklingen fremover.

– Studentene blir nok hardt straffet. Er du nyetablert med et boliglån som er helt ferskt og stort, og du kanskje akkurat har fått ditt første barn, vil jo du selvfølgelig få veldig store utgifter.

Kommer med oppfording

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier i likhet med Try at nyetablerte med høy belåningsgrad vil merke at det blir dyrere.

Hun legger til at det også blir tøffere for unge som ønsker å kjøpe sin første bolig.

– Renten går jo opp. Så de unge som går inn i boligmarkedet nå, kan ikke låne like mye som da renten var lav. Det går på betjeningsevne. Blir renten høyere, blir det mindre lån.

OPTIMIST: Selv om mange nå må forberede seg på at ting blir dyrere, er forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea optimist. Foto: Martin Leigland / TV 2

Incedursun oppfordrer derfor til å se til nabokommunene, hvis boligmarkedet er rimeligere der. Hun kommer også med noen generelle råd.

– Gå over hele økonomien og se på hvor du kan stramme inn. Hvor mye må du ut med i måneden hvis renten på lånet går opp med ett eller to prosentpoeng, sier hun, og legger til:

– Ikke ta opp unødvendig gjeld, og hold deg unna kredittkort og forbrukslån. Der er renten betydelig mye høyere enn på boliglånet.

Én god nyhet

Incedursun sier folk nå må gjøre seg klar til at ting blir dyrere, og at man må være forberedt på å stramme inn på det sosiale livet.

Likevel ser ikke forbrukerøkonomen helt mørkt på det.

– Jeg er optimist, og det kommer til å gå bra for de fleste. Det blir en tøff periode nå, men så går det over.

Try i DNB Ung kommer også med en positiv nyhet, særlig for studentene.

– Tar du de vanlige studentjobbene innen service, er det veldig lenge siden markedet var så varmt og med så mange ledige jobber som nå. Å skaffe seg jobb er enklere enn på lenge.