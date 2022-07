Putin: Russland kan ikke stå alene

Vladimir Putin deltok mandag i en videokonferanse sammen med andre i russiske myndigheter, skriver Reuters.

Her uttalte han at det vil være umulig for Russland å være helt avskåret fra resten av verden, og at landet må fokusere på å utvikle sin egen teknoloki.

– Vi kan åpenbart ikke leve isolert fra omverdenen, men det vil vi ikke. I dagens verden kan du ikke bare lage en sirkel med et kompass og sette opp et gigantisk gjerde. Det er ikke mulig, sa Putin.

Russland er blitt delvis isolert etter at landet gikk til angrep på Ukraina, blant annet gjennom seks sanksjonspakker fra EU.

Ifølge Kreml skal Putin tirsdag møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Teheran for å diskutere blant annet korneksport.

Etter at Russland invaderte Ukraina og blokkerte landets havnebyer ved Svartehavet, har korneksporten fra Ukraina stanset opp.

Tyrkia og FN har jobbet for å få på plass en avtale om korneksport fra Ukraina – en av verdens største korneksportører – men fortsatt står opptil 25 millioner tonn korn på lager i Ukraina i påvente av å bli sendt ut.

Saken var tema da ukrainske og russiske militære utsendinger møttes til direkte samtaler for første gang siden mars i Istanbul onsdag i forrige uke. Det ble da meldt at en avtale kunne komme på plass denne uken.