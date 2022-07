Tromsø-ulykken: – Tyder på høy fart

Politiet etterforsker trafikkulykka i Tromsø lørdag morgen, der to menn mistet livet etter utforkjøring. Bilen sto i full fyr da nødetatene ankom stedet.

I en pressemelding opplyser politiet at etterforskningen så langt tyder på at det var høy fart på kjøretøyet før utforkjøringen.

«Fartsgrensen på stedet er 50 km/t, og det var tørr veibane og dagslys med god sikt på ulykkestidspunktet,» skriver politiet.

Bilen kjørte sørover på Skattøraveien nordøst på Tromsøya, før den kjørte utfor veien på venstre side etter en sving og så kolliderte i en murbygning,

– De to omkomne skal obduseres både for en formell identifikasjon og for å undersøke eventuell sykdom, rus eller annet som kan være relevant for etterforskningen av hva som har skjedd, sier politiadvokat Bent Arne Strand i Troms politidistrikt.

Det kan ta noe tid før identifisering lar seg gjennomføre, opplyser politiet.

– Vi ser at det er flere uttalelser blant annet til media og i sosiale medier vedrørende navn, alder og stedstilknytning til de omkomne, men dette kan ikke politiet kommentere før vi har en sikker identitet, og i samråd med de pårørende, sier Strand.