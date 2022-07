Den talende tausheten

Da EM-fiaskoen i 2017 skulle evalueres, endte det med at Sjögren fortsatte og Ada Hegerberg trakk seg fra landslaget. Nå bør konklusjonen bli motsatt.

Mens resten av fotball-Europa gleder seg til kvartfinalene i EM, skal NFF evaluere et ekstremt skuffende mesterskap.

Målet før EM var medalje. Det var et mål mange av oss mente var urealistisk, men det er lov å ha ambisjoner. Norge har tross alt et knippe verdensstjerner i laget. Med Ada Hegerberg tilbake på landslaget, var det stor optimisme før det som skulle bli et av tidenes EM på kvinnesiden.

Når vi nå sitter igjen med tre poeng, exit i gruppespillet og 4-10 i målforskjell, kan man ikke kalle mesterskapet noe annet enn en gedigen fiasko for Norges del. EMs eneste høydepunkt for Norge ble seieren mot mesterskapets lavest rangerte lag. Den harde realiteten er at Norge aldri var i nærheten av å prestere godt nok til å være medaljekandidat. Vi var ikke en gang i nærheten av å fortjene en kvartfinalebillett.

Spillerne må selvsagt ta sin del av ansvaret, men de fikk ekstremt dårlige arbeidsvilkår da det gjaldt som mest. Norge spilte ikke på en måte som fikk det beste ut av det mannskapet vi har til rådighet. Det er et treneransvar og et ledelsesansvar.

Martin Sjögren har nå ledet Norge i våre to svakeste EM noensinne. To ganger har han satt ny rekord i tap. For et år siden tapte Norge 7-0 mot Nederland. Så forverret han rekorden ytterligere mot England.

Et par måneder etter stortapet mot Nederland i fjor, valgte Fotballforbundet å forlenge kontrakten til Sjögren. Planen er at svensken skal lede landslaget gjennom VM i 2023. Den planen må åpenbart revurderes.

Etter EM-fadesen må NFF stille seg selv mange tøffe spørsmål. Og et av dem er om de virkelig tør å la Sjögren lede denne gjengen i enda et mesterskap. Svaret på det bør være et klart og tydelig nei.

Så langt har Sjögren på ingen måte vist at han er rett mann for å få mest mulig ut av det norske laget. Snarere tvert i mot. Det vet sannsynligvis ledelsen i NFF like godt som alle oss andre. Kvinnefotballen er i rivende utvikling. Flere og flere nasjoner melder seg på. Nivået i EM og VM kommer til å bli stadig høyere. Norge risikerer å ramle helt av lasset hvis vi ikke tar grep umiddelbart.

Det er tre dager siden Norge røk ut av EM. Det er en uke siden England filleristet det norske laget etter alle kunstens regler. Det er lenge siden jeg har sett et så sterkt engasjement rundt det norske kvinnelandslaget som det vi har sett den siste uken. Folk bryr seg, og derfor hagler kritikken. Det å ta kvinnefotball på alvor innebærer å stille krav. Det innebærer å ikke ta til takke med dårlige kampplaner og ubegripelige disposisjoner underveis. Det innebærer å ikke slå seg til ro med en trener som har levert til stryk i to strake EM.

NFF nekter å svare på spørsmål rundt Sjögrens fremtid. Omtrent alt som kan krype og gå av tidligere landslagslegender, eksperter og kommentatorer roper etter svenskens avgang. Enkelte landslagsspillere sier de har tillit til Sjögren, mens andre ikke vil svare på det spørsmålet. Av og til sier "ingen kommentar" mer enn tusen ord.

Vanligvis skal det veldig mye til for at spillere ikke svarer “ja” på autopilot når de blir spurt om de har tillit til treneren sin. Bare det at enkelte spillere, deriblant Ada Hegerberg, ikke har villet svare på det spørsmålet tyder på at noe er i gjære.

Når journalister henvender seg til ledelsen i Fotballforbundet, får de nå det samme svaret fra alle kanter. Beskjeden er at Norge har underprestert i EM, og at NFF nå skal jobbe med å fordøye og evaluere opplevelsen. Disse samtalene skal tas internt, og de trenger tid.

Som arbeidsgiver må NFF selvsagt ha en ryddig prosess når de skal evaluere en treners innsats i et mesterskap. Folk bør ikke sies opp for åpen mikrofon i media.

Det er likevel verdt å merke seg at NFF nå velger å rendyrke ett bestemt budskap i alle kanaler. Sitatene som sendes ut er garantert finjustert og diskutert ned til den minste detalj. Det er klassisk krisekommunikasjon der man viser tydelig at man tar situasjonen på alvor, uten å gi fra seg noe som helst informasjon om hva konklusjonen på krisehåndteringen kommer til å bli. Man forsøker å kjøpe seg tid fordi man vet at kritikken som kommer er berettiget, men ikke kan svare på hva som blir veien videre ennå.

Mesterskapet skal selvsagt evalueres, og den evalueringen må være nådeløst ærlig. Det var en tabbe å forlenge kontrakten med Sjögren allerede før EM. Det hadde vært langt klokere å se an lagets og trenerteamets prestasjoner i mesterskapet før man belønnet svensken med ny kontrakt.

Med fasit i hånd, er det åpenbart at Sjögrens prosjekt ikke fungerer. Mange pekte på lagets strukturelle problemer allerede før EM begynte. Etter fem år med svensken ved roret har laget stagnert. Det er lite utvikling å spore, og flere grunnleggende problemer Sjögren ikke har verktøyene til å løse.

Med fjorårets kontraktsforlengelse har NFF selv satt seg i en vanskelig situasjon. Den må de løse fortest mulig. Det vil være ekstremt overraskende hvis Norge reiser til VM 2023 med Sjögren som landslagstrener. Det er fortsatt to kamper igjen av VM-kvalifiseringen, og hans erstatter bør på plass så fort som mulig.