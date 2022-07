Pelskledd tyv spiste jakker til over 100.000 kroner

Tidligere i sommer fikk en motebutikk i Skien besøk av en annerledes tyv. Skadeomfanget på over 100.000 kroner førte til dødsdom for den pelskledde røveren.

Daglig leder ved klesbutikken Coco i Skien sentrum, Heidi Kristine Andresen (50), fikk sjokk da hun skulle hente noen stativer i motebutikkens lager.

Saken ble først omtalt i Telemarksavisa.

Andresen forteller til TV 2 at hun ikke var i tvil.

– Det var ikke muselort, det var rottelort, konstaterer Andresen.

Hun innrømmer at hun fikk panikk da hun er livredd for rotter.

FIKK SJOKK: Heidi Kristine Andresen er daglig leder ved Coco i Skien. Hun fikk sjokk da hun fant en rotte på lageret. Foto: Per B. Johansen

Den pelskledde tyven «Rolf»

– Jeg ringte til vaktmesteren i bygget og sa at det var en rotte i kjelleren som han måtte ta. Jeg skulle ikke gå ned dit igjen, sier hun.

På dette tidspunktet var hun ikke klar over skadeomfanget.

– Vi har jakker til tusener av kroner på lageret, men jeg tenkte at de var trygge fordi de hang på stativ.

Men vaktmesteren hadde dårlige nyheter.

– Han sa: «Her har det vært fest i jakkene». Da fikk jeg en klump i magen, forteller hun videre.

Andresen delegerte ansvaret over til skadedyrfirmaet som raskt tok rotta på rotta. Dermed var det slutt på festen for den lille tyven som fikk navnet «Rolf» før den måtte bøte med livet.

Skadedyrfirmaet fant ut at Rolf hadde funnet veien inn i kjellerrommet via et sluk.

En rotte med dyr smak

– Ved en tilfeldighet har det stått en blomsterpotte over sluket i lang tid, men denne ble flyttet da lageret ble ryddet og rotten kom seg inn, forklarer Andresen, og fortsetter:

– Nå har vi lagt et gitter med lodd over sluket, rommet er renset og Rolf er borte.

Til sammen kostet Rolfs buffet 122.000 kroner. Butikklederen forklarer at jakkene som ikke ble skadet, er sendt til veldedighet.

– Heldigvis var det bare stativet med vinterjakker som var lagret i rommet, og rotten var aldri inni butikken, avslutter Heidi Kristine Andresen til TV 2.