Kritikkstorm mot realityprogram – seerne reagerer på deltakernes oppførsel

Det populære realityprogrammet Love Island UK er inne i sin åttende sesong denne sommeren. De britiske deltakerne prøver håpefullt å finne kjærligheten på TV.

Samtidig som forelskelsen skal blomstre, er det også en stor pengesum som står på spill.

Programmet, som er tilgjengelig på TV 2 Play, har dog nylig fått tilbakemeldinger på noen av de mannlige deltakerne, da flere tolker oppførselen deres som kvinnefiendtlig.

Flere deltakere mottar kritikk

Som følge av reaksjoner fra seerne har den engelske organisasjonen Women's Aid involvert seg og vært i samtale med produksjonen ITV. Det skriver nyhetskanalen BBC. Organisasjonen har som mål å få slutt på vold i hjemmet mot kvinner og barn.

Women's Aid ble nemlig tagget i en rekke Twitter-innlegg der seerne satte lys på «kvinnehatet og den kontrollerende oppførselen» som ble vist på programmet, ifølge organisasjonens kommunikasjonssjef Teresa Parker.

REALITYDELTAKER: Luca Bish. Foto: TV 2

BBC skriver at det var oppførselen til deltakerne Luca Bish, Davide Sanclimenti og Dami Hope som førte til at Women's Aid har tatt kontakt med ITV.

Foran TV-kameraene beskyldte Bish sin partner Gemma Owen for å flørte med en annen mann, selv om hun insisterte på at hun ikke var interessert i ham. Hope kalte en av kvinnene som han kysset for «falsk», mens Sanclimenti har flere ganger kalt sin partner en løgner.

KRANGLER: Love Island-paret Davide Sanclimenti og Ekin-Su Cülcüloğlu har ved flere anledninger kranglet foran TV-kameraene. Foto: TV 2

Siden TV-innspillingen pågår nå, har ingen av deltakerne kommentert sin oppførsel og kritikken.

Ifølge Parker har Love Island-produksjonen sørget for å gi deltakerne en innføring i passende oppførsel og sensitive temaer som funksjonshemming og rase. Det kommunikasjonssjefen dog mener mangler, er spesifikk informasjon rundt voldelige forhold og forståelse av kontrollerende atferd i et forhold.

– Det er viktig at produksjonen vet når de skal gripe inn og utfordre uakseptabel oppførsel, sier hun til BBC.

Selv har Women's Aid tilbudt seg å hjelpe produksjonen i denne problemstillingen.

TV-PAR: Luca Bish og Gemma Owens er et par inne i Love Island-villaen. Foto: TV 2

Deltakerne får tilbud om opplæring og støtte

En talsperson for ITV har sagt at de er svært opptatt av at deltakerne skal ha det bra under TV-innspillingen, ifølge BBC.

– Velferd er alltid vår største bekymring, og vi har dedikert velferdsprodusenter og mental støtte til enhver tid, som overvåker og regelmessig snakker med alle deltakerne privat og utenfor kameraene.

Videre blir det lagt frem forskjellige tilbud som deltakerne fikk i forkant av serien.

– Deltakerne ble tilbudt videotrening og veiledning som dekker inkluderende språk rundt funksjonshemming, seksualitet, rase, etnisitet, atferd og mikroaggresjoner.

– Vi ser alltid på hvordan vi utvider og utvikler oss på denne opplæringen for å sikre at alle deltakerne føler at de er en del av et trygt og inkluderende miljø.

SØKER KJÆRLIGHETEN PÅ TV: Dami Hope og Indiyah Polack er et par i Love Island-villaen. Foto: TV 2

Kontroversiell deltakelse

Love Island har tidligere mottatt kritikk for ulike hendelser.

I episodene som ble publisert på TV 2 Play i forrige uke, kom tidligere deltaker Adam Collard (26) tilbake til villaen etter fire år og en mediestorm siden. Det skapte ulike reaksjoner blant seerne.

Collard mottok nemlig kritikk i 2018 for oppførselen sin mot flere av de kvinnelige deltakerne i sesong fire. Ifølge Radio Times, baserer kritikken seg blant annet på hendelsen etter Collard byttet partner flere ganger i løpet av kort tid. Hans forrige partner, Rosie Williams, skal ha følt seg ignorert og såret etter partnerbyttet og tok opp dette med ham.

COMEBACK: Adam Collard vender tilbake til Love Island denne sesongen. Foto: TV 2

Det var da Collard blant annet foreslo at denne oppførselen var kun i hodet hennes. Flere reagerte på oppførselen hans mot kvinnene, og Woman's Aid valgte den gang å sette søkelys på nettopp dette.

De la vekt på psykisk vold og «gaslighting», som er et uttrykk for å få noen til å tvile på deres egen virkelighet.

– I denne sesongen av Love Island er det klare varseltegn i Adams oppførsel. I et forhold, en partner som stiller spørsmål ved minnet ditt av hendelser, bagatelliserer dine tanker eller følelser, og snur om på ting for å skylde på deg, kan være en del av et mønster av «gaslighting» og psykisk vold, sa daværende administrerende direktør i Women's Aid, Katie Ghose, i 2018.

TIDLIGERE PARTNER: Adam Collard og hans tidligere partner Zara McDermott, som han møtte på Love Island UK sesong fire. Foto: Scott Garfitt

Mener man kan bli påvirket

Ved Collards ankomst til villaen denne sesongen kom organisasjonen nok en gang på banen. Det skriver den britiske nyhetskanalen Sky News.

– Vi håper ITV (Produsent av Love Island UK, journ. anm.) anerkjenner hvor alvorlig dette problemet er og at det må læres av, med tanke på at de har bedt Adam om å komme tilbake til showet, skriver organisasjonen under et Instagram-innlegg.

– Det kan være farlig når forhold blir sendt på TV som underholdning, og gjøre det vanskelig for seere å skille på hva som er sunt og ikke, legger de til.

Avslutningsvis skriver Women's Aid at Love Island er et innflytelsesrikt program med store seertall.

– Produsentene må sørge for at det er støtte for deltakerne hele veien, og gripe inn dersom forhold blir usunne eller skadelige.

Ulike reaksjoner i sosiale medier

Siden innspillingen av realityprogrammet pågår nå, har ikke Collard selv kommentert kritikken, men hans familie har uttalt på Instagram at de støtter ham og at han har vokst mye som person på de siste fire årene, ifølge den britiske lokalavisen Chronicle Live.

Collard har heller ikke kommentert kritikken han fikk for fire år siden, men i 2019 uttalte han til nettsiden Heatworld at han spilte en karakter inne i Love Island-villaen.

På Twitter er meningene er delte om Collards tilbakekomst til programmet.

Mens noen er sjokkerte over å se ham igjen på TV-skjermen, uttrykker flere at han nå oppfører seg best blant mennene. Noen Twitter-brukere mener også at han har forandret seg til det bedre.

– Adam Collard, mine damer og herrer, beviset på at menn er i stand til å vokse opp, skriver en på Twitter.

Adam Collard ladies and gentlemen, proof that men really are capable of growing up #loveisland pic.twitter.com/fx03rQMdVg — Kimberley Brines (@BrinesKimberley) July 18, 2022

– Det er ikke den Adam Collard jeg husker, ser ut som at han har forandret seg, skriver en annen.

Dis is not the Adam collard I remember looks like he changed tbf sound lad — Joy Boy 😁 (@nsavo0) July 19, 2022

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med produksjonsselskapet ITV for en kommentar på vegne av deltakerne Collard, Bish, Hope og Sanclimenti.

Se «Love Island UK» på TV 2 Play.