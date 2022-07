«Stille åpning» av tivoli i Aarhus etter dødsulykke

«Tivoli Friheden» har vært stengt siden 14. juli, da en 14 år gammel jente omkom i en ulykke. Nå åpner det for besøkende.

Onsdag åpner fornøyelsesparken med en «stille åpning», opplyser de på sine hjemmesider.

Da vil karuseller og restauranter være stengt, og høyttalerne vil være avskrudd. Parken skal holdes åpen i fire timer.

– Hele tivoliet vil være åpent for alle som har lyst til eller behov for komme inn i parken, gå en runde, sitte en stund eller snakke med noen av våre medarbeidere. Vi er der for det samme, skriver tivoliet på nettsiden sin.

En 14 år gammel jente fra København er død etter ulykken i Tivoli Friheden i Aarhus. En 13 år gammel gutt er skadet.

Det var mange vitner til hendelsen, både ansatte og gjester. Det blir gitt krisehjelp til de som trenger det, har tivoliet opplyst.