Cathrine Fossum om overgangen til reality: – Skummelt

«REALITY-BOBLA»: Cathrine Fossum legger ikke skjul på at hun har blitt et offer til den beryktede «reality-bobla». Foto: TV 2

Du har nok sett Cathrine Fossum (44) på TV-skjermen din hjemme i stuen, enten det har vært på God morgen Norge, Åsted Norge eller 21-Nyhetene.

Nå blir nyhetsankeret å se i et helt annet format – nemlig som deltaker i TV 2s nye reality-konsept «Forræder», som kommer på skjermen til høsten.

Da blir det spenning, tankespill og taktikk som står på dagsorden for programlederen, og hun avslører nå at det har vært en krevende opplevelse:

– Det var veldig intenst, krevende, spennende, lærerikt – men også morsomt. Vi visste ikke helt hva vi gikk til, så jeg tror at det sikkert er flere som merket at dette var en heftig reality-start, avslører hun til TV 2.

Psykologisk spill

I et hus i Sandefjord skal de 20 deltakerne bo sammen, hvor de skal leve under uforutsigbare forhold med anklager, løgner og hemmeligheter – alt for å finne ut hvem forræderne i gjengen er. Her kan ikke deltagerne stole på noen.

Av den grunn er dette et av konseptene som skiller seg ut fra mengden i Norge, noe som også resulterer i at dette er svært ukjent.

– Det er skummelt å takke ja når du ikke vet hva du takker ja til. Jeg snakket med veldig fine folk som forsikret meg om at dette er en god ting å være med på, og at det ikke er negativt drevet, forteller hun og fortsetter:

– Det er jo et lite mysteriepreg over hele konseptet, og jeg ble nysgjerrig – så da måtte jeg takke ja!

Med over 20 år i TV-bransjen, har hun masse erfaring med å bli kjent med alle slags type mennesker. Det var likevel én stor utfordring med å bli plassert med 19 andre i et stort hus.

– Jeg elsker å bli kjent med og møte nye mennesker, men å bli kjent med mennesker i en situasjon som var spill – var mer krevende enn jeg hadde tenkt. Det å huske på at det er et spill, var utfordrende når det handler om relasjoner. Det var vanskeligere og mer krevende, men også givende.

«Reality-bobla»

Mange som deltar i reality forteller om den beryktede reality-bobla, og Fossum legger ikke skjul på at hun også fikk føle på den.

– Jeg håpet på at jeg ikke skulle havne i den reality-bobla som alle snakker om, men det gjorde jeg. Det ble så virkelig for meg, og det tok overraskende nok kun én time før jeg havnet i den bobla, forteller hun lattermildt og fortsetter:

– Jeg har hørt så mye om den boblen, og den eksisterte i høyeste grad for meg. I jobben min er jeg mest vant til å jobbe med live-TV. Der har jeg mest erfaring, og da har man alltid kontroll. Men å være med på noe der du må gi fra deg kontrollen; det var utfordrende.

Til tross for at det var samlet 20 personer inne i et hus med hver sine personligheter, både store og små, har hun fortsatt god kontakt med dem i dag.

– Jeg visste ikke helt hvem alle var, men det var mange barna mine kjente til. Det er en utrolig fin gjeng og vi har møttes etterpå. Å være med i Forræder var en spesiell opplevelse, som det var godt å dele med de andre, sier Fossum.

– Det er alltid en stor glede for meg å møte folk man ellers ikke hadde møtt, akkurat som med Sommerhytta.

Hadde prestasjonsangst

For rett etter innspillingen av «Forræder», gikk hun rett over til å lede den nyeste sesongen av «Sommerhytta», som kommer på TV 2 til våren.

Da skulle hun nemlig gå fra å være med i reality – til å lede andre ferske reality-deltakere som snart skulle få en smakebit av den beryktede bobla. Det gjorde at hun denne gangen også fikk se det fra deltakernes perspektiv:

– Jeg har veldig stor forståelse og sympati for de som er med. For det blir jo hele livet ditt når du er der. «Sommerhytta» er en fantastisk opplevelse å være med på! Det er et veldig godt konsept der man dyrker mestring, og at å møte utfordringer eller hindre ikke betyr at du trenger å gi deg, forteller hun, og legger til:

– Det var en helt annen rolle enn andre ting jeg har gjort, så jeg hadde litt prestasjonsangst. Men jeg syntes egentlig at den overgangen gikk fint. Men det var også en slags boble i ti uker, og med alle de flinke folka, så blir det en boble i programleder-rollen, også. Man blir glad i alle sammen.

Se «Forræder» på TV 2 og TV 2 Play i høst.