Skulle kose seg med reker – så oppdaget han noe uvanlig

Reker er en sommerspesialitet. Det skulle også Kjell Morthen Grindal og kona Agathe nyte. Men det gikk ikke helt som planlagt.

– Kona kjøpte en fem kilos pakke på Rema 1000. Da hun skulle ta ut noen til kveldens kos, oppdaget vi disse tingene. Vi visste ikke hvordan det hadde kommet dit eller hva det var, forteller Grindal til TV 2.

Pakken ble kjøpt i Tuven i Notodden, og er fra produsenten Sjøfrisk, som leverer sjømat til Rema 1000-kjeden.

– Landkrabbe

Grindal forteller at han er innenlands fra, og derfor hadde lite kunnskap om hva det kunne være.

– Jeg er født i Notodden og er landkrabbe. Så jeg vet ikke mye om hva som finnes i havet. Det var derfor jeg reagerte da jeg fant det.

REAGERTE: Kjell Morthen Grindal fra Notodden. Foto: Privat

Hva det var får du i svaret fra Rema 1000 lenger ned i saken.

Grindal tok kontakt med dagligvare-kjeden, og forteller at de var veldig takknemlig for at han tok kontakt, og at det var til stor hjelp for dem. Han fikk også et gavekort som et lite plaster på såret.

– De var veldig imøtekommende, og det kom noe positivt ut av dette. Rema var som sagt veldig takknemlig for tilbakemeldingen, og at de ikke var klar over dette fra før, avslutter Notodden-mannen.

Dette var det

Til TV 2 svarer Rema 1000 de beklager at kunden fikk en ubehagelig opplevelse med rekepakken.

PAKKEN: Det var reker av denne typen hvor funnet ble gjort. Foto: Privat

Kommunikasjonsrådgiver Celine Sjøberg har også svaret på hva bitene fra pakken er.

– Det som er avbildet er bifangst i forbindelse med reketråling. Siden reker med skall er et naturprodukt fra havet, kan bifangst av og til forekomme.

Hun sier dette helst skal oppdages og tas ut på produksjonslinjen.

– Vi registrerer saken i vårt avvikssystem og tar det videre med leverandøren, slik at de kan følge opp sine rutiner.