Butikk innførte «leg på egg»: – Blir litt dumt

En Ica-butikk i Stockholm har lenge hatt problemer med ungdom som driver med eggkasting. Ungdommene kjøpte egg i butikken, for så å stelle seg utenfor og kaste dem ut i veien og på vinduer i området.

Det var Aftonbladet som omtalte saken først.

Butikkens helgesjef forteller til avisen at det pleide å være enda verre.

– Da kastet de mot glassrutene våre i stedet. Egg som sitter fast er svært vanskelig å bli kvitt, forteller Johan Stistrup til avisen.

– Foresatte må kontaktes

Resultatet ble at matbutikken innførte aldersgrense for å kjøpe egg.

– Det stemmer at vi har satt opp et skilt med aldersgrense, bekrefter Stistrup.

Kunder må ha fylt 16 år for å kunne handle, skriver den svenske avisen. Er man yngre må foresatte kontaktes, står det på skiltet i eggeavdelingen.

Foreløpig har ingen måtte kontaktes for godkjenning av eggkjøp.

– Vi har tillatt kjøp for alle som har kommet frem til oss i kassen til nå, sier helgesjefen.

Har ryddet opp flere ganger

Kommunen har ifølge avisen ryddet opp etter rampete ungdom flere ganger.

Siden eggeforbudet ble innført for under ett år siden, har butikken sett merkbare endringer og ikke opplevd noe eggkasting på torget.

– Da vi introduserte aldersgrensen, vet vi at de sluttet å kaste egg . Nå vet jeg egentlig ikke lenger, sier han.

Butikksjefen sier at de så et mønster med at eggkastingen dukket opp under ferier og høytider.

– Det er i feriene man skal tulle litt og holde på, tror Stistrup.

En av butikkens kunder, 22 år gamle Alexander, sier til Aftonbladet at han synes det er trist at det er nødvendig med egge-tiltak.

– Det er jo bare tull, men det går for langt når det blir skader på bilder og lignende selvfølgelig, sier han.