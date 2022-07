Sylvester Stallone langer ut mot «Rocky»-produsent

Sylvester Stallone (76) er forfatteren og stjernen i storfilmen «Rocky» fra 1976 og dens fem oppfølgere.

Til tross for dette eier han ingen av rettighetene, noe han nå ønsker å gjøre noe med.

Søndag tok filmlegenden til Instagram for å uttrykke sitt sinne overfor produsenten av både «Rocky» og «Creed», Irwin Winkler (91).

Raser på Instagram

Der deler han et surrealistisk portrett av produsenten, der kroppen til Winkler ser ut til å være en slange, og tungen er et knivblad.

– Et veldig flatterende portrett av Irwin Winkler, fra en av landets beste kunstnere. Også, etter at Irwin kontrollerte «Rocky» i over 47 år, og nå «Creed», vil jeg gjerne ha i det minste litt av hva som er igjen av mine rettigheter tilbake, før det gis videre til bare dine barn. Jeg tror det ville vært en rettferdig gest fra denne gamle mannen?

Videre skriver Stallone at dette er et smertefullt tema som «tærer på sjelen hans», fordi han ønsket å legge igjen noe av «Rocky» til sine egne barn.

Kaller sønnen talentløs

Tidligere i helgen gikk han også ut mot Irwin Winklers sønn, David Winkler, for å slakte boken hans, «The Arrangement: A Love Story»:

– Jeg elsker å lese, og jeg har lest tusenvis av bøker, men jeg må si at DENNE er den desidert verste!

Stallone kaller så boken verdiløs, og mener at den passer best som toalettpapir. I teksten kaller han også David Winkler talentløs.

Skuespilleren hevder at hvis det ikke var for Winkler, som eier rettighetene til franchisen, ville det vært minst tre «Rocky»-filmer til.

– Det ville vært fantastisk! Ærlig talt er det mannskapet de verste, umenneskelige vesenene jeg noen gang har møtt i filmindustrien, avslutter han innlegget om Winkler-familien med.

Nominert til Oscar

Stallone spilte rollen som Rocky Balboa i filmen fra 1976 - som endte med å vinne tre Oscar-priser, blant annet for beste film.

Stallone selv ble nominert for beste mannlige hovedrolle og beste manus, i tillegg til at han ble nominert for beste mannlige birolle for samme karakter i filmen «Creed» fra 2015.

I 2019 avslørte Stallone i et intervju med Variety at han ble fratatt sin eierandel i «Rocky»-franchisen. Den gang sa han at selv om han har tjent stort på filmene, fikk han aldri en livrente som han kunne overlate til barna sine etter hans død.

– Jeg har null eierskap til «Rocky», sa han, mens han ga sin egen uerfarenhet de første årene i bransjen skylden:

– Du vil ikke rufse fjærene til gullgåsen.