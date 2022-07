Tror på avklaring i dag

Klokken 9 i dag fortsatte meklingen i SAS-konflikten i Stockholm.

SAS sin forhandlingsleder Marianne Hernæs sier at situasjonen er alvorlig, og at det begynner å bli uansvarlig å fortsette med så store tap hver dag.

– Det begynner å nærme seg et tidspunkt, hvor jeg som forhandlingsleder må innse at: «Nå kommer vi ikke lenger», sa Hernæs rundt klokken 10.

Pilotene var på sin side optimistiske på vei inn til meklingen.

– Mine forventninger er at vi får til en avtale i dag, sa Martin Lindgren i SAS pilot Group.

Må forvente en avklaring

I løpet av dagen vil det trolig komme et svar på veien videre, mener flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs.

– SAS har vært veldig tydelig på at i dag blir avgjørende. Enten får de en avtale eller så blir forhandlingene avbrutt. Pilotene har sagt at de ser for seg å få en avtale i dag, så det er to vidt forskjellige statements, sier Elnæs.

IKKE GITT: Utfallet av meklingen i Stockholm er ikke gitt, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs,. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– En eller annen avklaring i dag må vi forvente, på bakgrunn av uttalelsene i dag, sier han.

Han understreker at det langt fra er garantert at en avslutning på streiken kommer i dag, selv om pilotene mener at en løsning nærmer seg.

– Utfallet av forhandlingene er ikke gitt, langt ifra, sier Elnæs.