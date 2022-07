Mona la ut mannen sin på Finn.no: – Veldig glad i pupper

Mona fra Nannestad hadde lagt ut flere annonser på Finn.no da en venn spurte om når hun skulle selge «gubben».

Saken ble først omtalt i Eidsvoll Ullensaker Blad.

Hun sier til TV 2 at forslaget var en spøk, men idéen fristet. Så gjorde hun det.

Mona ønsker ikke å bli omtalt med fullt navn.

Annonserte ektemannen som «kjæledyr gis bort»

Annonsen ble markert med «gis bort» og lagt ut under kategorien «kjæledyr». På bildet ser man Jens Kenneth og hunden.

– Jeg tenkte at ingen ville kjøpe han, så da ble det best å gi han bort gratis. Det er ikke så mange kategorier å velge fra så det var den som passet best. Han er jo litt som et kjæledyr, sier hun til TV 2.

Sammen med venninnene skrev hun en detaljert salgsbeskrivelse av ektemannen.

ANNONSE: Ga bort ektemannen på Finn. Foto: Skjermdump av Finn-annonsen BESKRIVELSE: Mona forklarer at de hadde det gøy da vennene lagde annonsen. Foto: Skjermdump av Finn-annonsen

– Vi hadde det gøy

I beskrivelsen begrunnet hun hvorfor mannen ble gitt bort.

«Da jeg ikke har mulighet til å beholde Jens lenger, etter mange fine år, ser jeg meg nødt til å gi han bort til en ny og snill familie».

Videre beskrev hun egenskapene hans: «Han er barnevennlig og snill mot andre dyr, særlig mus. Han er tidvis tam, men egenrådig og veldig treg. Ikke glad i hastverk, da kan han bli litt gretten. Trent opp i bruk av hørselsvern. Teknisk begavet, men vanskelig å lære nye triks. Pent brukt».

Så la hun til at mannen er «godt vant til kjærringkjeft», og at han «tåler en trøkk». Avsluttende beskrev hun at han er «veldig glad i pupper», og at hun kun ønsket seriøse henvendelser.

– Det var ingen som ville ha han

Mona håpet at noen skulle ringe da hun hadde lagt nummeret til Jens i annonsen.

– Det var ingen som ville ha han, sier hun.

Da det ikke kom noen henvendelser, valgte Mona å dele annonsen på Facebook. Der ble engasjementet noe større og hun sier at det var flere venner og bekjente som synes det var gøy.

Annonsen ble liggende ute i syv timer før Finn slettet den.

– Jeg mottok en standard mail som beskrev at annonsen lå i feil kategori, og at det ikke finnes noen kategori for denne type annonse. Jeg hadde tenkt å slette den samme kveld uansett, så da slapp jeg det.

Hun forklarer videre at den ble laget i forbindelse med ektemannens 50-års bursdag, og at det hele var en spøk.

– Jeg ville ha det litt morsomt med han. Han ble litt furten med en gang, men jeg tror han syntes det var gøy. Det ble ikke noe napp, så jeg må nok slite med han i mange år til, avslutter Mona til TV 2.