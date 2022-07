Forhandlingsleder: – Snart ved veis ende

Rett over klokken 10.00 ankom SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs til forhandlingene.

– Det er en meget meget alvorlig situasjon, sier Hernæs, innledningsvis.

Det å skulle fortsette som flyselskap, med så store tap som SAS har hver dag, mener forhandlingslederen begynner å bli uansvarlig.

– Det begynner å nærme seg et tidspunkt, hvor jeg som forhandlingsleder må innse at: «Nå kommer vi ikke lenger», forklarer Hernæs.

Samtidig med at det pågår nye forhandlinger, varsler Oslo Børs at SAS-aksjen stiger i været.

Kan være siste mulighet

Dersom det ikke skulle komme en løsning i løpet av dagen, tror Hernæs det kan se mørkt ut for videre forhandlinger for SAS sin del.

– Det ser sånn ut. Vi skal aldri si aldri, men da skal man være så tett på en løsning som overhodet mulig. At det bare er noen småting igjen, da kan muligvis vurdere noen timer til. Vi er snart ved veis ende, det er vi, sier Hernæs til pressen.

På spørsmål om det i dag er det make it or break it, svarer hun at det kan ser slik ut.

Dette til tross for at Hernæs bekrefter at det har vært progresjon i forhandlingene over de siste dagene.

– Vi er nærmere nå enn det vi har vært, sier forhandlingslederen, men legger til at det er en helhetspakke som skal løses.

Hva som kommer til å skje med selskapet dersom partene ikke kommer til en løsning i løpet av dagen, sier Hernæs det er for tidlig å spekulere i.

Pilotforeningen tror på løsning

På vei inn til dagens forhandlinger viste flere av partene optimisme til en mulig løsning på konflikten mellom SAS-pilotene og selskapet.

– Mine forventninger er at vi får til en avtale i dag, sa Martin Lindgren i SAS pilot Group.

Les mer om hva de andre partene sa før møtet her.

Meklingen var ventet å starte opp igjen klokken ni mandag morgen.

Dersom det skulle lykkes å få en løsning på forhandlingene i løpet at dagen tror Hernæs ting kan falle på plass innen kort tid.

– Dersom vi får til en avtale i løpet av dagen, så vil det ta relativ kort tid å få flyene opp, for vi har hatt mekanikere som har jobbet parallelt med å få flyene klare til å gå opp i luften, sier Hernæs.