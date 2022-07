VM spøker for «Tåsenplogen»

Bryteren, som går under kallenavnet «Tåsenplogen», har hatt et skadepreget år. I utgangen av mars skulle han opprinnelig kjempe om medalje i EM i Ungarn, men en heftig betennelse i armen stoppet han fra det.

Nå fryktet han at en ny skade skal knuse VM-drømmen.

USIKKER: Marvik håper å rekke VM i Serbia i september. Foto: Javad Parsa

– Det blir en kamp mot klokka

Marvik var på kamptrening da det plutselig smalt i det venstre kneet. Han hørte en urovekkende lyd, og skjønte umiddelbart at skaden var alvorlig.

– Jeg tenkte med en gang at nå røk kneet, og nå røk også VM, forteller han til TV2.

Han fikk undersøkt kneet raskt, og MR-bildene viste et delvis avrevet sidebånd. En slik skade tar omtrent åtte uker å rehabilitere, og med syv uker igjen til VM var dette elendig timing for 26-åringen.

UHELDIG: Kneskaden kom på på et dårlig tidspunkt for bryteren. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Men håpet om å delta i VM i Serbia har han ikke gitt slipp på helt enda.

– Det blir en kamp mot klokka å rekke VM, innrømmer han.

– Men vi skal gjøre vårt beste og prøve å komme i havn.

Bryteprofilen går fortsatt på krykker, og har på seg en skinne på kneet til enhver tid.

– Hvor alvorlig er egentlig denne skaden?

– Den er vel så alvorlig at VM henger i en tynn tråd. Men den er ikke alvorlig i den grad at jeg ikke kommer tilbake på brytematta, for det gjør jeg, konstaterer han.

OPTIMIST: Marvik har ikke gitt opp håpet. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

For det er verken selve skaden eller smertene 26-åringen bekymrer seg for. De lever han fint med. Det er bare timingen som er så utrolig ubeleilig.

–Jeg brøt jo VM i Oslo i fjor med ribbeinsbrudd og sprekk i menisken. Så jeg har vært i krigen før, forteller den uredde bryteren, og legger til:

– Vi er ikke noen porselensgutter som ikke tør å ta en kamp. Det er ikke det det skal stå på.

Ingen optimal oppkjøring

Dersom Tåsenplogen bestemmer seg for å delta i mesterskapet, får han på ingen måte den oppkjøringen han ønsker.

Tiden han gjerne skulle brukt på brytematta må han enn så lenge bruke på fysisk trening.

FORBEREDELSER: Marvik jobber med styrke og kondisjon på Olympiatoppen i påvente av å få bryte igjen. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Jeg får prøve å gi litt kokos de siste par ukene før det smeller, og få kjent litt på dansefoten, sier han og ler.

For å kunne delta i Serbia er han avhengig av å tro på at kroppen fungerer, og at han har fått en god nok oppkjøring til å levere et resultat han kan være fornøyd med. Det er en vurdering han må ta underveis i opptreningen.

I tillegg vet han at det er en risiko at skaden kan slås opp igjen, eller i ytterste konsekvens forverres under hard konkurranse.

– Er du bekymra for at VM ryker?

– Ikke enda. Men jeg er bekymra for at jeg ikke er i god nok form selvfølgelig.

– For det er ikke noe «walk in the park» å dra til VM og ta medalje. Det har jo bare vært tre VM-medaljer de siste 60 årene på herresiden, så vidt jeg vet, forteller han.

Selv er han en av de tre norske medaljevinnerne, og den eneste som har klart det i tungvekt.

SMILER: Tåsenplogen forbereder seg fortsatt som om han skal til VM i september. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Slo gjennom på hjemmebane

Marvik fikk sitt store gjennombrudd da han tok bronse under VM på hjemmebane i Jordal Amfi i fjor. Dette var hans første seniormedalje. Fra før hadde 130-kilosbryteren to bronsemedaljer fra EM i U23.

– Det var en helt fantastisk opplevelse. Karrierehøydepunkt så langt, smiler han.

Bryteren innrømmer at han fortsatt får gåsehud av å tenke på den historiske bragden.

RØRT: VM-medaljen betydde mye for bryteren fra Tåsen i Oslo. Foto: Javad Parsa

– Jeg er jo en tungvektsutøver, så jeg er sulten i dobbel betydning. Jeg må spise mye mat, men jeg er også sulten på medaljer.

– Så hvis VM i verste fall skulle ryke nå, så stopper det ikke her?

– Nei, nei nei, sier han bestemt, og fortsetter:

– VM blir absolutt ikke min siste dans. Jeg skal ploge på videre, som jeg liker å si.

Det aller største målet er å gjenskape Stig André Berges OL-medalje fra 2016.

– Den gang Stig tok medalje så var det ekstremt stort. Alle ble rørt og alle så opp til det. Og jeg tenker at det har jeg også veldig lyst til, avslutter han med et smil.