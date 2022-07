Her blir det over 30 grader

Hetebølga i Europa vil skylle inn over Norge denne veka.

Dei siste vekene har vêret vore varierande over heile landet.

Slik vil det halde fram også dei kommande dagane. Ifølge vakthavande meteorolog ved StormGeo, Roar Inge Hansen, vil vi ikkje sleppe unna regn denne veka heller.

Men først skal det bli veldig varmt.

Passerer 30 grader

Onsdag vil nemleg gradestokken gjere eit solid byks.

– Då kjem den skikkelige varmen innover Sør-Norge, seier Hansen.

Særleg varmt vil det bli i Rogaland, Agder og sørlege delar av Austlandet. Der kan det bli opp mot 32-33 grader dei varmaste stadene, ifølge meteorologen.

Nå kommer varmen til Sør-Norge🌡️For første gang hittil i år er det flere steder enn Vossevangen som får oppleve temperaturer over 30 grader i sør, og varmest blir det på onsdag. Vi anser det som usannsynlig at Norgesrekorden fra 1970 på 35,6 grader i Nesbyen vil ryke. pic.twitter.com/6LiftEFQ13 — Meteorologene (@Meteorologene) July 18, 2022

Varmen vil vare heile døgnet.

– Det ligg an til tropenatt i delar av Sør-Norge både natt til onsdag og natt til torsdag, seier Hansen, og peiker på at temperaturen ikkje ser ut til å gå under 20 grader desse nettene.

Meir ustabilt lenger nord

Lenger nord på Vestlandet er det meir usikkert. Hansen fortel at det er venta overskya vêr.

– I beste fall kan det bli frå 25 til 30 grader her og, men i verste fall kan det kome litt regn og litt over 20 grader.

Lågtrykk frå Norskehavet og Russland kan påverke vêret i Nord-Norge. Finast blir det i Troms, ifølge meteorologen.

– Lenger sør i Nordland og aust i Finnmark er det meir uttrykk for regn og temperaturar nær 20 eller i underkant av 20 grader, seier Hansen.

Usikkert inn mot helga

Vêrutsiktene inn mot helga er så langt usikre, seier meteorologen.

– Torsdag og fredag blir det ein del regnbyger i Midt-Norge og vidare nordover. Finast blir det sør for Stad og Dovre, seier Hansen.

Han peiker på at det kan bli sol på fredagen i Sør-Norge, etter at det nok kjem til å regne på torsdag. I tillegg kan det kome torevêr enkelte stader.