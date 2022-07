Warholm blir paff av rivalens spørsmål

Se situasjonen øverst!

Karsten Warholm (26) lekte seg til VM-finalen i 400 meter hekk natt til onsdag norsk tid. Nordmannen klokket inn på tiden 48,00 og var raskest i sitt heat.

Mannen med årsbeste i verden på distansen, brasilianske Alison dos Santos (22), kontrollerte inn med tiden 47,85.

Dermed kan det bli et fyrverkeri av en finale, ifølge de to finalistene.

– Hvem er favoritten?

– Spør du for meg, eller for folket? For meg er jeg selvsagt favoritten, sier dos Santos til TV 2.

FINALEKLAR: Alison dos Santos (22) feiret på denne måten i semifinalen. Nå møter han Warholm til finaleduell. Foto: Andy Lyons / AFP

– Hvem er favoritten? Spør dos Santos Warholm, som står rett ved brasilianeren i pressesonen.

– Vi får se, svarer en humrende Warholm, og legger til at han er ydmyk.

– Han har en bra mentalitet. Han er fantastisk, og har åpnet dører for oss, og er et ikon og en rollemodell, sier dos Santos til TV 2 om konkurrenten.

– Jeg føler meg selvsikker og klar. La oss se hvor fort det kan gå, sier han om finalen.

Den går onsdag morgen klokka 04:50 norsk tid.

Svarer konkurrenten

– Vi har det bare koselig. Han er utrolig dyktig og en gladgutt, så for så vidt er det kjekt å se at han lykkes, sier Warholm om dos Santos.

– Men nå må jeg prøve det jeg kan for å nå mine drømmer først.

26-åringen sier til TV 2 at han tror brasilianeren har like stor selvtillit som han gir utrykk for.

–Det er vanlig med en viss form for fasade, men han er en leken type av natur. Så det kan godt være han er selvsikker.

– Han har i hvert fall nok løp i år på et såpass godt nivå at han kan unne seg litt selvtillit, utdyper Warholm.

– Skal gjøre mitt beste

Han understreker at han er klar for å gi dos Santos stor konkurranse om VM-gullet.

– Jeg har utfordringer som jeg slåss med, men akkurat nå kjennes det bra. Nå skal jeg gjøre et jeg kan for å bli klar til finalen, sier Warholm til TV 2, før han måtte gå videre for å restituere med et isbad.

Finaletaktikken til dos Santos er enkel, ifølge brasilianeren selv.

– Planen i finalen er bare å være best og krysse mållinjen først. Kun det.

– Jeg vil gjøre alt mitt beste for å være best i finalen. Stol på meg, jeg skal gjøre mitt beste, avslutter han.

Disse er videre til VM-finalen i 400 meter hekk:

Karsten Warholm (Norge), Alison dos Santos (Brasil), Rai Benjamin (USA), Trevor Bassitt (USA), Khallifah Rosser (USA), Jaheel Hyde (Jamaica), Rasmus Mägi (Estland) og Wilfried Happio (Frankrike).