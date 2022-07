Kjendishvalrossen «Freya» har ankommet Oslo

I sommer har den 600 kilo tunge hvalrossen «Freya» dukket opp flere steder langs kysten av Sør-Norge.

Søndag har hun på nytt forflyttet seg. Denne gang til hovedstaden. Hvalross-ekspert Rune Aae, er tydelig på hva nysgjerrige Oslo-borgere ikke må gjøre.

– Ikke bad med «Freya». Det er fy-fy. Det er så enkelt at hun er stor, og man vet ikke hvordan hun vil oppføre seg om noen vil bade med henne.

BRYGGE: Freya har ligget og sovet på en brygge ved Kongen i natt. Hun ble første observert i vannet ved Frognerstranda i går etter middagen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Han legger til at hun ikke har vist tegn til å være aggressiv, men at hun kan finne på å leke.

– Vi er 60-80 kilo, mens hvalrossen er 600 kilo. Det er dårlig match, og kan gå skikkelig galt. Fordi hun kan dra oss ned under vann.

Hold avstand

Utover bading, oppfordrer Aae folk til å holde avstand fra «Freya» når hun ligger på land.

– Hvis hun først ligger på land, er det for å slappe av etter et stort måltid. Folk kan stå på avstand og ta bilder, men ikke gå nær. Hun har behov for å slappe av etter hun har spist, sier han.

«Freya» har fått mye oppmerksomhet for å ligge i små båter, til glede for noen, men til fortvilelse for eierne.

Aae har også med et klart råd til folk som har båt i Oslofjorden.

– Hvis du oppdager at «Freya» er i nærheten, enten ta opp båten den tiden hun er der, eller knyt den hardere fast slik at den står bedre fast.

Badestrender og bryggeanlegg

Aae sier «Freya» vanligvis ikke er på samme sted veldig lenge.

– Hun kommer til å være her to til tre dager. Så er hun borte og dukker opp et annet sted.

SOVET: Freya har ligget og sovet på en brygge ved Kongen i natt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Hvilke potensielle steder kan hun dukke opp i Oslo?

– Det er egentlig overalt. Hun beiter i grunne områder. Det gjelder kyststrøk i hele landet, også Bunnefjorden. Det er der vi har badestrender og bryggeanlegg.

Oslo er befolkningstett, så det vil bli en del møter med «Freya» etter hvert, sier Aae.

– Hvis ikke hun opplever at det er altfor mye folk, og reiser sørover igjen.

Han legger til:

– Det aller viktigste er å holde seg unna. Hvis du er i vannet, kom deg opp.