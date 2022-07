Fem skadet etter skyting på nattklubb i Marbella

Lokalt politi bekrefter til VG at fem personer er skadet i skyting på en nattklubb i den spanske byen Marbella.

Skytingen har ifølge lokalt politi skjedd natt til mandag. Minst fem personer er skadd og fraktet til lokalt sykehus.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om nasjonaliteten til de skadde, skriver VG, som omtalte saken først.

Flere videoer delt på sosiale medier viser det som angivelig skal være personer som ligger på bakken etter skytingen.

TV 2 har vært i kontakt med spansk politi som verken kan bekrefte eller avkrefte skyteepisoden.

Det skal ha vært både skyting og knivstikking på nattklubben som følge av en krangel, ifølge den spanske avisen El Confidencial.

Avisen skriver at det oppstod et slagsmål på utestedet som førte til panikk blant gjestene. Skytingen startet angivelig like etter klokken 01 natt til mandag.

En video på sosiale medier filmet klokken ti over ett viser folk i panikk i nærheten av utestedet.

TV 2 har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, men har foreløpig ikke fått noe svar angående skyteepisoden.

Marbella er en populær ferieby blant nordmenn, og er blant annet kjent for sine mange nattklubber.